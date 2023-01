Aldi convierte tu coche antiguo en uno de los más modernos con su accesorio de menos de 15 euros

El inexorable avance de la tecnología ha cambiado por completo muchos de los aspectos que se encontraban presentes en nuestro día a día. Una de las mayores innovaciones de la última década ha sido, sin lugar a dudas, el hecho de poder elegir a la carta todo el contenido que consumimos, ya sea televisión, música…

Sin ir más lejos, en los coches, sobre todo en aquellas ocasiones que queremos escuchar música, las emisoras de radio musicales han quedado a un lado, dando paso a que cada uno elija a través de su propio teléfono móvil la música que sonará en sus viajes. Algo que, en los modelos más modernos, se hace a través del bluetooth. No obstante, desde Aldi son conscientes de que existen otras vías.

Aldi te ofrece tu música a la carta independientemente del modelo de tu coche

Y es que, en muchos de los vehículos más antiguos, no está incorporada la opción de conectar nuestro dispositivo móvil a través del bluetooth. Sin embargo, esto no significa que no podamos conectar nuestro teléfono a través de otras vías. Y el adaptador para coche de la marca Auto XS que triunfa en Aldi es la clara prueba de ello.

El adaptador para el coche de la marca Auto XS, disponible en Aldi.

Se trata de un dispositivo que solo tendremos que conectar al puerto del mechero de nuestro vehículo para ponerlo en marcha. Una vez conectado a la corriente eléctrica, simplemente tendremos que enchufarlo a nuestro teléfono, con el cable que se adapte a la entrada de nuestro teléfono, ya sea USB-C, USB-A…

Más allá de su utilidad, en lo estético también se trata de un elemento curioso. Y es que cuenta con una iluminación integrada que se pone en marcha cuando lo conectamos al vehículo. Una iluminación que, por si fuera poco, podemos cambiar de color a través del botón con el que cuenta en su parte lateral. Un elemento útil y llamativo con el que hasta el coche más antiguo parecerá de última generación.

Un problema al que se enfrentaban todos los propietarios de vehículos antiguos a la hora de querer elegir la música que acompaña sus viajes en coche, y al que desde Aldi han dado una solución sencilla, pero efectiva. Todo ello, de la mano de este adaptador para coche que podéis encontrar en vuestra superficie de Aldi más cercana por un precio de solo 14,99 euros.