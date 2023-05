Las alpargatas con cuña de Shein que no tienen nada que envidiar a las grandes marcas

Sabemos que el calzado es siempre uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de confeccionar nuestro outfit. Va a ser el toque definitivo que marque el estilo del conjunto y también nos aporte la comodidad que necesitamos en cada momento y Shein tiene justo lo que necesitas para esta primavera.

No todo el mundo está del todo concienciado con las compras online, y más cuando hablamos de ropa o calzado. Ya sea por el miedo a que no llegue correctamente, a que no sea nuestra talla o que no cumpla con nuestras expectativas, son muchos los que evitan comprar este tipo de artículos de forma online cuando la realidad es que puede ser todo un acierto.

Las alpargatas con cuña de la colección de primavera de Shein

Si eres de los que aún no se ha atrevido a comprar ropa o calzado de forma online, esta es una señal para animarte a ello. Páginas como Shein cuentan con detalladas guías de tallas y reseñas de usuarios para poder asegurarte tanto el tamaño como la calidad del producto, además de contar con un sencillo sistema de devoluciones.

En esta ocasión hemos buscado en las nuevas colecciones de primavera de Shein y hemos encontrado un calzado que estamos seguros de que va a arrasar en ventas e incluso podría convertirse en toda una tendencia. Se trata de unas bonitas alpargatas con cuña de rafia con las que además conseguirás ganar altura de forma sutil.

Tienen un tacón de 5 centímetros y son muy cómodas de llevar. Quedarán genial con tu vestido midi favorito de la temporada, pero también con unos vaqueros cortos para looks de diario o con una falda o vestido para ocasiones más formales. Tienen un cierre de cinta que se entrelaza a lo largo de tu tobillo con un aspecto de lo más favorecedor.

Si las alpargatas ya estaban arrasando esta temporada, esta propuesta de Shein estamos seguros de que no dejará de venderse. Su original cierre con una cinta a tono entrelazada a lo largo del tobillo lo convierten en un calzado favorecedor e innovador. Además, podrás encontrarlo tanto en negro como en color crudo a un precio de 22,50 euros.