Este asiento acolchado multifunción está causando furor en Lidl

La decoración de interiores de nuestro hogar es una tarea tan importante como complicada. Y es que, a la hora de elegir qué productos conformarán nuestra casa, son varios los factores que debemos tener en cuenta: la estética, el espacio, el ambiente que genera… Sin embargo, en plataformas como Lidl, podemos encontrar productos que nos facilitan este proceso.

Por lo general, los productos de la cadena germana enfocados hacia la decoración de nuestro espacio personal, no van tan focalizados hacia el hecho de dotar de una elegancia superlativa a nuestra casa, sino que se centran más en aspectos como el aprovechamiento de espacio o la ergonomía de cada lugar.

Y en este sentido, podemos toparnos con algunos productos de Lidl que cumplen mucho más que una simple función estética. Y es el caso del producto del que os hablaremos hoy. Un artículo que no solo será útil por su concepción original, sino que también te ayudará en gran medida a organizar tu espacio.

El asiento 2 en 1 de Lidl

Se trata de un banco acolchado que, a priori, no tiene nada del otro mundo. Sin embargo, la realidad es bastante distinta. No se trata de un banco cualquiera, sino que cuenta en su interior con un espacio de almacenaje en el que podremos guardar aquellos objetos que no queremos que anden pululando por nuestro hogar.

El banco acolchado con espacio de almacenaje, disponible en Lidl.

Con unas medidas de 82,40,40 cm, cuenta con un espacio interior lo suficientemente amplio como para guardar una enorme variedad de objetos, ya sea que optemos por guardar ropa u objetos que usemos a menudo para tenerlos controlados, o todos aquellos elementos que queremos guardar, pero no queda sitio en el desván.

Por otro lado, también cumple la función más obvia para la que sirve un banco: sentarse. Gracias a su tapa acolchada y a las dimensiones ya mencionadas, nos encontramos con un banco bastante cómodo que podemos utilizar para realizar cualquier tarea.

Pero, por si esto fuera poco, el apartado estético tampoco ha quedado a un lado. Y es que este producto, elaborado con un material exterior de cuero sintético, y disponible en colores marrón y negro, tiene la capacidad de dar un toque elegante y distintivo a la estancia en la que decidas colocarlo.

Un producto increíblemente versátil que, hasta su reposición, que será en cuestión de días, no se puede encontrar en la web de Lidl, porque se ha agotado. Sin embargo, si podréis encontrarlo en vuestro establecimiento más cercano, por el irrisorio precio de 12,99 euros.