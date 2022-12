Baldas colgantes para por almacenar más ropa en nuestro armario

Las baldas colgantes nos ayudan a almacenar más ropa en los armarios. Si bien pueden ocupar más espacio en el interior del armario del que disponemos, son una herramienta muy útil para guardar elementos de nuestro vestuario como jerséis, calcetines o ropa interior.

Además de conseguir que quepa la ropa en nuestro armario, las baldas colgantes ayudan a que la ropa se mantenga ordenada, y evitar que guardemos nuestra ropa de cualquier manera. Otra de sus ventajas es su reducido tamaño, por lo que no debemos preocuparnos de que vaya a ocupar mucho espacio de nuestros muebles.

El fundamento de estas baldas es sencillo. A modo de una estantería colgante, podrás colgar en tu armario este elemento dividido en distintas baldas en las que puedes introducir tu ropa. Ahorra espacio y mantén tu armario ordenado con la selección de baldas colgantes que te presentamos a continuación.

La más vendida

Este organizador plegable para armario de mide 27 x 27 x 80 (L x An x Alt) cm. Gran capacidad de almacenaje. Cuenta con cuatro estantes, para mantener la ropa organizada y al alcance de la mano. Ahorra espacio y mejoran la eficiencia del almacenamiento. Este estante de tela para almacenamiento de armario tiene un velcro ancho y largo en la parte superior, que se adaptan a la mayoría de las barras de armario, y puede sostenerse de forma segura. Está hecho de poliéster y tela no tejida, con cartones insertados que son resistentes. Por eso, tiene una gran durabilidad. Como es plegable, puedes doblar para ahorrar espacio cuando no lo usa. EUSHINE Organizador Colgante para Armario de 4 Niveles, Estantería Colgante de Tela, Estante de Tela para Armario para Ropa, Toallas, Gris Precio de compra: 13,98 € Ranking: 1 Premio: Capacidad Puntuación: 99

La favorita

Este organizador de armario para ropa de MaidMAX cuenta con seis huecos amplios para colocar todo lo que necesites sin preocuparte por la caída de montones de prendas. Tiene dos cierres resistentes y anchas en la parte superior, que se adaptan a la mayoría de barras de armario. Con una capacidad de almacenaje de 2 kg por hueco, este estante colgante para guardarropa es perfecto para ropa, ropa de bebés, toallas, mantas, y otros accesorios. Puede colgarlo en el armario o ponerlo en la habitación de niños. La característica plegable es una ventaja sobresaliente de esta estantería de tela para armario, porque se puede doblar para ahorrar espacio cuando no esté en uso o se necesite para viajes. Estas baldas colgantes para armario están hechas de tela no tejida, que es suave, transpirable y no irritante, protegiendo sus manos y su ropa. Además, el material reciclable no hace daño al medioambiente. MaidMAX Organizador de Armario de 6 Niveles, Estantería Colgante de Tela, Estante de Tela para Armario, Organizador de Ropa, para Guardar Ropa, Toallas, etc, Gris Precio de compra: 16,99 € Ranking: 2 Premio: Plegable Puntuación: 96

La más económica

Estos bolsillos de almacenamiento colgantes están hechos de lino y algodón natural. Son resistentes al desgaste, la corrosión y la deformación. El tamaño de cada bolsillo es de 7 x 5,3 pulgadas. La bolsa de almacenamiento de pared es lo suficientemente perfecta para almacenar artículos diarios y es una buena manera de mantener ordenada la habitación y organizar algunos artículos pequeños. El diseño plegable hace que estas bolsas colgantes sean fáciles de almacenar. Cuenta con una capa impermeable y a prueba de humedad. Andiker Bolsa de Almacenamiento para Colgar en la Pared, Organizador de Lino de Almacenamiento para Colgar en la Pared, Almacenamiento sobre la Puerta Bolsa de Almacenamiento con 3 Bolsillos (Blanco) Precio de compra: 7,39 € Ranking: 3 Premio: Impermeable Puntuación: 93

La más versátil

Organizador de armario en tela con cinco compartimentos y seis bolsillos, cada compartimento mide 30 (L) X30 (W) X21 (H) cm. Uso como un guardarropa conveniente o como zapatero colgante. El armario con estantes colgantes está hecho de tela de material de alta calidad, muy suave y agradable para la piel. Costura sólida, para que pueda soportar su ropa y accesorios. Crea espacio de almacenamiento adicional, es conveniente para clasificar la ropa. Ideal para guardar prendas, toallas, guantes, calcetines, etc. Buena resistencia a través de la parte superior – La parte superior está provista de cartón grueso (3 mm) y marco de metal (Ø 3 mm), cada parte inferior tiene un cartón como soporte. Esto no solo proporciona capacidad de retención, sino que también prolonga la vida útil. Los tres bolsillos de cada lado son perfectos para cosas pequeñas, como calcetines, cinturones, joyas, cosméticos, etc. BrilliantJo Organizador de Armario Colgante con 5 Compartimentos y 6 Bolsillos Laterales, Estantes de Almacenamiento Colgantes con 2 Ganchos 30 * 30 * 108cm Gris Claro Precio de compra: 17,99 € Ranking: 4 Premio: Calidad Puntuación: 90

Con esta selección de productos, podrás mantener tu armario ordenado y sus contenidos organizados y colocados siempre en el mismo sitio. Como ya hemos visto, cada uno de estos productos tienen una serie de características que los hacen destacar sobre los demás. Por eso, te animamos a elegir aquellos que mejor encajen con tus preferencias.