Con esta blazer rebajada de Pull&Bear convertirás cualquier look básico en formal

La primavera es sin duda una de las épocas con más eventos del año. Hablamos de todas esas comidas, cenas, comuniones y bodas que se suelen organizar con la llegada del buen tiempo, y es que es una temporada que aviva nuestras ganas de celebraciones. Pull&Bear puede ayudarte a escoger el mejor outfit para la ocasión.

Aunque si es cierto que en ceremonias como bodas debemos escoger un estilo más elaborado, hay otras ocasiones en las que no nos apetece complicarnos demasiado y queremos llevar algo sencillo, cómodo pero muy elegante. Hay una prenda que nunca falla para estas situaciones y esas son las blazer o americanas.

Leer más: El zapato en el que invertir esta primavera 2023 está en El Corte Inglés

La blazer oversize de Pull&Bear ideal para tus eventos de primavera

Sabemos que las blazer son una de las prendas básicas que no pueden faltar hoy día en cualquier armario. Consiguen convertir cualquier look básico en formal y vienen genial tanto para reuniones importantes como para eventos e incluso para ir al trabajo. Contar con varias en tu fondo de armario puede salvarte cuando quieres ir formal y no sabes qué ponerte.

Esta opción de Pull&Bear no solo sienta como un guante, sino que además está rebajada a un precio muy asequible. Es la opción perfecta tanto para combinar con unos pantalones de traje como con unos vaqueros, ¡añádela a cualquier look básico y conseguirás un outfit de lo más elegante!

Se trata de una blazer de corte oversize ancha con cierre de doble botonadura frontal y cuello de solapa al estilo de las americanas más tradicionales. Es de manga larga y cuenta con bolsillos de tapeta en sus laterales y con un bolsillo a la altura del pecho, recreando el estilo de las americanas masculinas.

Está disponible en un bonito color verde oliva bastante sencillo de combinar. Podrás ponértela con pantalones de todo tipo y calzado muy variado en función de si quieres darle un estilo más serio o más informal. Podrás encontrarla en tiendas físicas de Pull&Bear o en su página web con un 35% de descuento, a un precio de 25,99 euros.