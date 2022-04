Olvídate del cambio de zapatos en las bodas con este tacón de Lolacruz

Llega la temporada de calor y con ello el boom de las bodas y es que tras dos años de pandemia esta primavera verano la agenda se nos ha llenado de bodas. Pero aunque las bodas sean una gran celebración y un momento emotivo y alegre tienen su parte mala: los tacones. Pero en la moda made in Spain tenemos la solución, Lolacruz.

Apostar por el Made in Spain es apostar por calidad y diseño por lo que no es de extrañar que podamos encontrar zapatos elegantes y que a la vez podamos aguantar toda la boda con ellos. La marca española Lolacruz esta convirtiéndose en la marca predilecta en redes sociales para este tipo de eventos por lo que no es d extrañar que ya te suene esta marca. Una de las celebrities de Instagram que ha lucido recientemente un modelo de la firma en una boda es María F. Rubíes.

La marca cuenta con una colección especial de zapatos cómodos que son perfectos para este tipo de actos aunque podrían valer igualmente para otro tipo de actos como graduaciones donde queremos darlo todo. La colección de Lolacruz se llama Petrina, y cuenta con cuatro colores: verde esmeralda, azul, lila, fucsia y dorado. La clave para que este modelo sea tan confortable esta en su tacón de 6,5 cm una altura considerable que estiliza pero a su vez permite que la curva del pie sea menor y así tengas más estabilidad y confort.

Además de su pulsera ajustable que permite que el pie esté bien sujeto. Y una plantilla extra cómoda que permite disfrutar y lucir al mismo tiempo. Estos zapatos de Lolacruz tienen un precio de 190 euros pero aunque pueda parecer un pco elevado realmente este calzado es una inversión y una apuesta por la moda de nuestro país.