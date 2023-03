El bolso bandolera estilo urbano de Shein que no tiene nada que envidiar a Bimba y Lola

Los complementos son siempre una parte esencial a tener en cuenta a la hora de planear cualquier outfit. Muchas veces escogemos las prendas que queremos llevar y nos olvidamos del resto, cuando va a ser lo que realmente marque el estilo del conjunto. Shein tiene complementos de lo más económicos que no tienen nada que envidiar a las grandes marcas.

No todo el mundo está familiarizado con las compras online, especialmente cuando hablamos de ropa, complementos o calzado. Sin embargo, cada vez son más las páginas que consiguen una gran popularidad por su variedad y sus asequibles precios y Shein es sin duda una de las webs del momento.

El bolso street de Shein que parece sacado de una marca de lujo

Si aún no acabas de atreverte con las compras por internet en moda, Shein puede llegar a terminar de convencerte. Muchas veces el miedo a no cumplir nuestras expectativas o que no sea la talla correcta, nos hace echarnos para atrás; sin embargo, Shein dispone de una detallada guía de tallas y reseñas de usuarios que pueden ser de gran ayuda.

Este bolso ha conseguido llamar nuestra atención con su diseño moderno al estilo street que podría estar perfectamente sacado de alguna marca conocida. Se trata de un bolso bandolera con el tamaño ideal para llevar a todas partes y podrás combinarlo perfectamente con cualquier look de diario.

Cuenta con un cierre de solapa con imán, fácil y rápido de abrir y cerrar. Tiene además un asa bandolera ajustable para poder llevarlo siempre colgado de la forma más cómoda para ti. Es muy ligero y cuenta con un compartimento interior y un pequeño bolsillo en la parte delantera pensado para llevar tarjetas o dinero a modo de cartera.

Es un bolso ideal confeccionado en un 100% de poliuretano, un material resistente y duradero. Tiene un diseño de lo más moderno y juvenil y quedará genial con tus looks más desenfadados. Está disponible en un bonito tono lila y podrás encontrar en la página web de Shein por un precio de tan solo 15 euros.