El bolso negro básico de Calvin Klein por 55€ en El Corte Inglés

No paramos de alucinar con estas rebajas y es que contra todo pronostico y cuando ya pensábamos que no quedaba nada en las rebajas que realmente mereciera la pena, lo hemos encontrado. Y es un bolso de Calvin Klein a la venta en El Corte Inglés y que es todo lo que necesitamos para este verano.

El Corte Inglés ha apostado muy fuerte por las rebajas este año y aunque este tipo de últimas gangas normalmete son a finales de julio parece que con este producto al menos se han adelantado a lo que normalmente nos tienen acostumbrados. Y es que han rebajado uno de los imprescindibles que siempre hay que tener, un bolso bandolera minimal clásico básico de Calvin Klein, y lo más increíble es que ha pasado a costar 55,90 euros, tan sólo .

Este bolso bandolera negro de Calvin Klein de rebajas de El Corte Inglés es perfecto para literalmente para todos los días del año, desde para looks más de fiesta o para el día de invierno, otoño y primavera, inclusive hasta para los looks de verano. La bandolera negra minimal siempre aporta en todo tipo de propuestas, sobre todo en las sofisticadas y nocturnas.

Y es que al igual que en tu armario no puede faltar una camisa blanca un bolso negro como este de El Corte Inglés es igual de importante y es algo en lo que muchas veces no nos paramos a pensar ya que solemos elegir bolsos con colores o estampados que aunque sean muy bonitos no pueden sustituir a un básico.

Si no sabes como ponértelo en verano es muy fácil ya que pega con todo con un total look blanco con una camisola y una bermuda, con un vestido beige, con un traje de chaleco y pantalón que tanto se llevan ahora. Y es que este bolso de El Corte Inglés con un diseño súper elegante y minimalista es todo lo que necesitas.