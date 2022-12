Estas botas de H&M son el rival directo de UGG este invierno

Aunque las botas UGG se inventaron a finales de la década de 1970, la marca no revolucionó el mundo de la moda hasta principios de los 2000. Pronto se convirtieron en una moda pasajera y llegaron a las portadas de todas las revistas de moda. El elevado precio ha inspirado a muchas compañías low cost a sacar sus propias versiones de estos modelos y este 2022 H&M nos convence con este modelo.

Y es que cuando bajan las temperaturas queremos mantener todo nuestro cuerpo calentito, la cabeza con un gorro, las manos con guantes, el cuerpo con un buen plumífero, mientras que en los pies lo que necesitamos son unas botas sencillas, cómodas, con estilo y efecto pelo, como estas de H&M.

Botas con forro H&M

Se trata de unas botas planas, silueta tipo UGG y forradas de pelo corto, este diseño se presenta como la solución perfecta para ir a cualquier lugar derrochando estilo.

Cuenta con una caña de altura media que en este caso es importante para subir la temperatura corporal. Estas botas de ante con pelo por dentro están firmadas por H&M, son tan altas que llegan hasta la rodilla, ideal para llevar con medias y vestido.

Su tejido de pelo sintético es apto para uso en exterior gracias a su suela de 3 centímetros de caucho. De color beige o negras, la versatilidad forma parte de su ADN. ¿Lo mejor? Su precio, no llegan a costar ni 30 euros, de hecho, su precio está en 22,99 euros.

Es una prenda muy similar a las botas más gustosas de la temporada, UGG, pero con un precio muy por debajo de lo que estamos acostumbrados. Esta prenda es un must have en nuestro armario de invierno, no dejes pasar la oportunidad que te brinda H&M, hazte con las botas de la temporada apto para tu bolsillo.