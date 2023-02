Los botines de montaña de Merkal que no dejan de venderse por menos de 25 euros

El calzado es una de las partes más fundamentales a tener en cuenta a la hora de planear nuestro outfit. No solo va a ser indispensable en cuestión de estilo y combinabilidad, sino que además debemos tener en cuenta la situación para garantizarnos una comodidad y para ello Merkal tiene la opción perfecta para este invierno.

No es ninguna novedad que las botas y botines son sin ningún tipo de duda el calzado estrella de esta temporada, lleva siendo así desde el otoño y lo seguirá siendo durante todo el invierno. Contar con unas botas cómodas y calentitas en nuestro fondo de armario es una opción prácticamente obligada durante estas fechas.

Los botines de montaña de Merkal ideales para ir cómoda en invierno

Seas o no apasionado del senderismo, de las caminatas por la montaña o de esos paseos de invierno, estas botas pueden ser una muy buen opción para añadir a tu armario esta temporada, no solo por su funcionalidad, sino porque además también las podrás utilizar con tus looks de diario y tendrás la comodidad garantizada.

Se trata de unos bonitos botines apreski con plataforma de la marca NYC, pensados para mantener tus pies siempre calentitos y con la máxima comodidad. Es un modelo confeccionado con nylon, un material que además de ser aislante consigue repeler el agua y la nieve para que no traspasen el tejido.

Es un diseño acolchado en color negro con cordonera con ganchos y cuello forrado de pelo. El interior está también forrado en suave pelo muy cálido para aislar tus pies siempre del frío. A pesar de que podría ser una buena opción para montaña, también puedes utilizarlos en tu día a día, ¡son la mar de cómodos!

Como bien hemos señalado, están disponibles en un tono blanco muy combinable con todo tipo de prendas, desde unos vaqueros azules hasta unos pantalones o leggins deportivos. Podrás encontrar este calzado en las últimas unidades en tiendas físicas de Merkal o en su página web a un 38% de descuento, con un precio final de 24,99 euros.