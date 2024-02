El exceso de grasa en el cuero cabelludo es uno de los problemas más corrientes en muchas personas y combatirlo puede ser toda una odisea si no consigues dar con los productos adecuados. Algunos de estos productos están diseñados específicamente para evitar la producción de sebo y, aunque existen artículos de todos los precios posibles, estos champús de Mercadona son una barata solución.

Bien sabemos que el cuidado de nuestro cabello es una de las partes más importantes en cualquier rutina de higiene y siempre tratamos de utilizar los productos más adecuados para corresponder a nuestras propias necesidades, por lo que estamos seguros de que si el cabello graso es un problema para ti, este producto de Deliplus te encantará.

El champú natural de Mercadona que te ayudará a combatir el cabello graso

No es ninguna novedad que uno de los productos del apartado de Perfumería o Cosmética de Mercadona consiga arrasar en ventas e incluso hacerse viral. La calidad de estos productos, sumada a sus asequibles precios, suele ser lo que hace que se corra la voz y todo el mundo quiera adquirir sus productos.

Este champú ha sido uno de los últimos hit de Mercadona, ¡y no es para menos! Está diseñado para un correcto aseo del cabello elaborado en base a ingredientes naturales para limpiar tu pelo con profundidad pero sin dañar tu melena. Deliplus lo ha vuelto a hacer y son muchos los que han convertido este champú en parte de su higiene diaria.

Compuesto por una fórmula en la que podemos encontrar extracto de pepino y filtro de protección solar. Bastará con aplicar un poco de producto y masajear nuestra cabeza suavemente con los dedos para obtener la espuma. Una vez hecho, aclarar con agua abundante y repetir el proceso una vez más.

Un champú de textura cremosa y densa, ideal para añadir al estante de tu ducha. Deja un rico olor en base a frutas tropicales que no solo hace que huela bien durante horas, sino que además es muy efectivo para evitar el exceso de grasa. Pertenece a Laboratorios Maverick, S.L.U. y podrás encontrar el envase de 400 mililitros en Mercadona a un precio de 2,05 euros.

El champú sin químicos de Mercadona

Sin embargo, Mercadona ofrece otras muchas opciones de champús para todos los gustos y necesidades, y uno de los que consiguió una mayor popularidad en su lanzamiento es el Champú Zero. Causó un gran furor principalmente por dos motivos: el primero y más lógico es que, cómo su propio nombre indica, no contiene ningún producto químico.

Como apuntan en Mujer Hoy, este champú no lleva ni sulfatos, ni siliconas, ni parabenos, ni sal, elementos que no es que sean precisamente muy adecuados para tener un cabello sano. Pero es el segundo motivo el que hace que este Zero se haya convertido en uno de los champús más buscados en las tiendas de Mercadona. Y no es otro que, como suele ser habitual en la cadena valenciana, su precio. Por tan solo 2,05 euros podrás lavarte el pelo con un champú que cuida tu cuero cabelludo, mucho mejor que otros que sí que optan por según que ingredientes.

El champú Zero de Mercadona. Foto: Mercadona

El champú de Mercadona para cabellos teñidos

Las mechas, reflejos o cabellos teñidos de rubio sufren mucho más con la llegada de las altas temperaturas, el cloro de las piscinas y el sol hacen que nuestro cabello pueda empezar a dejar de tener nuestro bonito tono rubio a un color anaranjado. Mercadona tiene el champú morado que combate esto a un precio de escándalo.

Este champú especifico para cabellos plateados es perfecto para todo tipo de rubios teñidos y teniendo en cuenta los precios de productos similares en el mercado merece la pena dar una oportunidad a este champú de Mercadona. Su precio es de 2,80 euros. Este champú debe usarse una vez a la semana para acabar con esos tonos amarillentos y anaranjados que aparecen en el cabello.

Una línea cosmética de Mercadona que lleva el nombre Silver y está creada en los Laboratorios Maverick del Grupo Ubesol que busca frenar y paliar este problema capilar, recuperando y potenciando el tono de rubio que tengas de cara a este verano.