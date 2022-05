La chaqueta que necesitas para completar tus ‘looks’ de bodas y comuniones está en El Corte Inglés

El verano trae con él una de las mejores épocas para ceremonias como bodas y comuniones u otro tipo de eventos. Ese tipo de celebraciones en las que siempre nos surge la duda de qué ponernos y justo cuando tenemos todo más o menos preparado, sentimos que falta algo. El Corte Inglés tiene una solución que le va a encantar para completar tus mejores conjuntos.

Leer más: El Corte Inglés tiene bolsos de Adolfo Domínguez por menos de 100 euros

Ese momento en que das con el vestido, mono o traje que estabas buscando para esa ceremonia es un punto crucial en el que te quitas de encima un peso muy grande, pero siempre queda decidir el calzado y los complementos que vas a añadir a tu look. No solo hablamos de joyería, bolso o zapatos, sino también de un elemento que no puede faltar y que a veces pasamos por alto: una chaqueta.

La chaqueta satinada de El Corte Inglés ideal para completar tus looks de bodas y comuniones

Aunque es verano, nunca está de más contar con una chaqueta fina que complete a la perfección tu outfit y de la que poder echar mano en caso de que refresque. Es por ello que en cuento hemos dado con esta opción de la sección de fiesta de El Corte Inglés no hemos podido evitar recomendarla.

Se trata de una bonita chaqueta estilo bolero y de tejido satinado con manga francesa de lo más elegante. Es una chaqueta abierta perfecta para combinar con tus conjuntos más especiales y está confeccionada en un tejido fino, ligero y brillante, ideal para verano e incluso primavera.

No solo es el toque final que necesitas para completar tu conjunto, sino que además te será de lo más funcional en caso de que anochezca y comience a refrescar. Su diseño de largura corta la convierten en el aliado perfecto para monos, vestidos o faldas de tiro alto, ¡e incluso con unos pantalones de vestir!

Además, para que puedas escoger la opción que mejor combine con tu conjunto seleccionado, está disponible tanto en color beige suave como en color negro, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu estilo. Está disponible en tallas desde la S hasta la XL en ambos colores en tiendas físicas de El Corte Inglés o en su página web a un precio de 79,99 euros.