La colección de primavera de Pull&Bear se estrena con este vestido con abertura de lo más atrevido

Muchas veces las cadenas de ropa proponen alternativas muy llamativas o extravagantes que puede que no entren dentro de nuestra zona de confort, pero merece la pena probar. Se trata de looks atrevidos, sugerentes o con colores muy llamativos que no imaginaríamos incluir en nuestros outfits y con los que Pull&Bear podría ayudar a convencerte.

En esta ocasión, la marca ha hecho una apuesta por una prenda de este estilo que ha decidido incluir en su nueva colección. Se trata de un vestido negro de corte midi, es decir, por debajo de las rodillas, pero por encima de los tobillos, un corte que lleva siendo tendencia desde la primavera pasada.

El vestido de cuello tipo perkins que está arrasando en Pull&Bear

Tiene unas mangas sisa y cuenta con un cuello tipo perkins que le da un cierto toque elegante. Una de sus particularidades es sin duda su pronunciada abertura lateral que sube hasta la parte alta de las piernas, donde podemos ver detalles fruncidos en la tela que ayudan al entalle y también a estilizar tu figura.

Un toque muy sugerente para las más atrevidas que ha hecho que este vestido llame especialmente la atención dentro de las prendas de su nueva colección. Además de ese toque formal a la par que sensual, este vestido se ajusta a la perfección a la silueta de su portadora, haciéndolo muy favorecedor.

Cuenta también con detalles de frunces a la altura del pecho y su bajo asimétrico con abertura lo convierten en una opción de lo más atrevida para añadir a tu fondo de armario. Además, si quieres probar cosas nuevas puedes optar por el look que ha elegido la modelo de Pull&Bear y combinarlo con unos vaqueros anchos y unas deportivas.

Está elaborado con un 100% de poliéster, un material resistente y duradero. Si quieres probar algo diferente y arriesgarte con un look de lo más atrevido, este vestido de Pull&Bear es una muy buena alternativa. Podrás encontrarlo en cualquier tienda física o en su página web en todas las tallas y por tan solo 25,99 euros.