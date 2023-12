Los complementos para barbacoa de Lidl se erigen como aliados esenciales para transformar tu terraza en el epicentro de las mejores fiestas y reuniones al aire libre. Con una amplia variedad de utensilios y accesorios diseñados para potenciar la experiencia de la parrilla, Lidl ha creado una selección que no solo se destaca por su calidad, sino también por su asequibilidad.

La terraza se convierte en un escenario vibrante y acogedor con la presencia de estos complementos, convirtiéndose en el punto de encuentro ideal para amigos y familiares. La versatilidad y funcionalidad de los accesorios de Lidl facilitan la organización de fiestas, desde asados improvisados hasta celebraciones planificadas, ofreciendo una experiencia culinaria inolvidable. Con estos complementos para barbacoa, Lidl potencia la creatividad culinaria de los amantes de la parrilla y transforma cualquier ocasión en un festín al aire libre lleno de sabor y diversión.

La máquina de hielo de Lidl que no puede faltar en tus barbacoas

Lidl tiene en oferta su mejor máquina para hacer hielo de la marca MaxxMee por unos 60 euros menos. Esta es una gran oportunidad para asegurarte de que siempre tienes hielo disponible durante todas esas fiestas y eventos que puedas organizar en tu jardín o terraza.

Este producto de Lidl puede ser una gran inversión y no podrás creer cómo has vivido sin ella antes. Con esta máquina de la marca MaxxMee, no tendrás que preocuparte por quedarte sin hielo cuando recibes visitas en casa. Ya no tendrás que correr a comprar hielo en la gasolinera de urgencia o esperar a que los cubitos se congelen en el congelador.

Con este electrodoméstico de Lidl, podrás tener una cantidad de cubitos de hielo frescos y listos en solo 8 minutos. La máquina es capaz de producir hasta 9 cubitos de hielo en ese tiempo, todo esto es gracias a la potencia de 120 W y al depósito de agua con una capacidad de 1,8 litros. Es genial que esta máquina pueda producir rápidamente hielo fresco y suficiente para satisfacer tus necesidades de bebidas frías.

Además, el depósito de cubitos de hielo de 800 mililitros es suficientemente grande para producir una cantidad decente de hielos para un grupo grande de personas. Además, con un precio actual de 91,99 euros, es una gran oferta para una máquina tan práctica.

Otros complementos de Lidl para tus barbacoas

Los complementos de barbacoa de Lidl han elevado el arte de la parrilla a nuevas alturas, ofreciendo una gama de accesorios innovadores que transforman cada asado en una experiencia culinaria excepcional. Desde juegos de cubiertos que combinan funcionalidad y elegancia hasta el termómetro de barbacoa Bluetooth que lleva el control del cocinado a un nivel tecnológico superior, Lidl se destaca por su compromiso en proporcionar herramientas de alta calidad para los amantes de las parrillas.

La barbacoa eléctrica de Lidl, con su diseño práctico y eficiente, se suma a esta colección, ofreciendo una opción conveniente para aquellos que buscan sabores irresistibles sin comprometer la comodidad. Estos complementos se convierten en aliados imprescindibles para cualquier entusiasta de la parrilla, brindando versatilidad y calidad que definen las parrilladas perfectas en cada reunión.

Juego de cubiertos de barbacoa de Lidl

Este conjunto de cubiertos para barbacoa de Lidl es muy completo e incluye 18 piezas que son fáciles y prácticas de usar. Viene en un maletín con un marco de aluminio muy resistente que lo hace fácil de transportar a cualquier lugar.

Si estás interesado en conocer los cubiertos que incluye este kit, aquí te los presento: un tenedor para carne, un cuchillo para parrilla, cuatro pinchos con empujador, ocho pinchos especialmente diseñados para cocinar mazorcas de maíz, un cepillo de limpieza práctico, una pinza para colocar y girar la comida en la barbacoa, y un pincel para marinar.

Los cubiertos de barbacoa de Lidl. Foto: Lidl

Como puedes ver, al hacerte con este conjunto de cubiertos tendrás todo lo que necesitas para organizar una barbacoa perfecta. Además, todos los cubiertos están fabricados en acero inoxidable, que es uno de los materiales más adecuados para productos de este tipo debido a su durabilidad y resistencia.

Cada uno de los cubiertos se usa para una función específica y es fácil de identificar incluso si no los has usado antes. Por último, pero no menos importante, este conjunto de cubiertos para barbacoa de Lidl tiene un precio muy asequible de solo 27,99 euros, lo que lo hace una excelente opción para aquellos que buscan calidad a un precio razonable.

Termómetro de barbacoa de Lidl

Existen determinados accesorios que posibilitan el hecho de disfrutar de una barbacoa lo más perfecta posible, y hoy os hablaremos de uno de Lidl que no puede faltar en vuestro hogar si sois propensos a este tipo de reuniones. Un producto que no es ni más ni menos que el termómetro de barbacoa con bluetooth, un producto cuya función principal es lograr una preparación lo más precisa posible de lo que sea que estemos cocinando: ternera, pescado, pollo, cordero…

Cuenta con dos sensores de temperatura, elaborados a raíz de acero inoxidable, los cuales son ajustables por separado. Por otro lado, cuenta con una pantalla intuitiva que indica las temperaturas de indicación de cada momento concreto, con el objetivo de que no perdamos de vista la temperatura a la que se encuentra nuestra comida.

Cuenta también con una función de temporizador que nosotros mismos podemos regular y preestablecer a través de la app Lidl Home. Y es que este es el otro gran incentivo de este termómetro, puesto que hace un uso muy concreto de la tecnología. Incluso su función bluetooth posibilita una transferencia rápida de datos a nuestro teléfono móvil.

Una vez que la comida en cuestión haya alcanzado el nivel de cocción deseado, este termómetro lanzará una notificación, ya sea a través de la aplicación si así lo hemos configurado, o simplemente con una alerta que sea visible en el propio termómetro. Un utensilio que te convertirá en todo un maestro de las barbacoas y te permitirá preparar una comida como las que se celebran en los lugares más profesionales. Un elemento que, por otra parte, podréis encontrar en la página web de Lidl por tan solo 16,99 euros.

Barbacoa eléctrica de Lidl

Sin embargo, el complemento más importante que no puede faltar en toda barbacoa, no es otro que la propia barbacoa. Lidl cuenta con una propuesta que no ocupa demasiado espacio, es fácil de utilizar y además podrás encontrarla a un precio bastante asequible. Se trata de su barbacoa eléctrica de la fábrica SilverCrest.

Tiene una potencia de 2200 W y puede usarse como barbacoa de mesa o de pie, tanto en interiores como exteriores. Y es que al ser eléctrica no emite humos como la de carbón o la de leña. Esta barbacoa a la venta en Lidl cuenta con una resistencia de acero inoxidable y una placa de aluminio fundido a presión, lo que garantiza resistencia y calidad. Además, dispone de un revestimiento antiadherente cortesía de ILAG® Corflon Ultra.

Esta barbacoa de Lidl funciona enchufada a la red eléctrica con un cable de 180 cm, lo que permite un amplio radio de acción, y con la base mide 91 x 47 x 95 cm y pesa 2,90 kg será muy sencilla de montar y de almacenar. También cuenta con un termostato regulable con protección contra sobrecalentamiento y podremos controlar su temperatura con los pilotos LED que nos indica si está lista para usar o no.

Por otro lado, dispone de una bandeja recogegrasa extraíble, mientras que el grill es desmontable para facilitar su limpieza y en ambos casos son aptos para el lavavajillas. Podrás encontrar esta barbacoa en la web de Lidl ahora con un 20% de descuento, con un precio final de tan solo 39,99 euros, ¡merece mucho la pena!