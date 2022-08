Las mejores cremas para este verano

El verano es una época del año que inevitablemente asociamos a las cremas. La mayor exposición al sol y la sequedad de la piel hace que sea útil tener a mano una crema que nos ayude a hidratar nuestra piel y evitar resultados negativos derivados de los rayos UV.

De la crema básica para piel a crema para manos y uñas, pasando por un contorno de ojos que actúa contra las bolsas, cada crema responde a un uso concreto. Por eso, hay que saber elegir bien cada producto de forma que consigamos el resultado deseado.

La preferida

La crema de manos de Neutrogena con glicerina deja la piel visiblemente más suave, elástica y flexible. Aplícalo diariamente en las manos con un suave masaje. Esta crema especial para manos es eficaz para borrar también signos de la edad, corrige los efectos del paso del tiempo y reduce las manchas. Neutrogena – Crema de Manos Concentrada Sin Perfume – Tubo de 50ml Precio de compra: 6,65 € (13,30 € / 100 ml) Ranking: 1 Premio: Piel más suave Puntuación: 98

Respetuosa con el medio ambiente

La marca Pond’s cuenta con una crema para piel seca que cuenta con el sello ‘Climate Pledge Friendly’ que reconoce su compromiso con el medio ambiente. Para uso hidratante, específico en casos de celulitis. Ayuda a suavizar la piel gracias a esta crema hidratante extra rica. Estanques piel seca crema – 3,9 oz 110 G Precio de compra: 12,78 € (11,62 € / 100 g) Ranking: 2 Premio: Hidratante Puntuación: 96

El mejor contorno de ojos

Desde Sesderma llega el contorno de ojos con vitamina C, que reduce las bolsas y ojeras. Úsalo con dedicación para un mejor resultado. Sesderma | C-VIT Crema para el Contorno de Ojos | Vitamina C | Crema para el Contorno de Ojos | Reduce las bolsas y las ojeras | Crema para el Contorno de Ojos | 15 ml Precio de compra: 17,99 € (119,93 € / 100 ml) Ranking: 3 Premio: Reduce ojeras Puntuación: 94

Fácil de aplicar

Con esta selección podrás contar con la mejor protección contra los rayos del sol y de la sequedad allá donde vayas a pasar las vacaciones de verano.