Las mejores decoraciones para acuarios y peceras

En otras ocasiones hemos hablado de los mejores productos para el cuidado de un acuario. Sin embargo, los peces, como toda mascota, se aburren en una pecera o acuario que esté como los chorros del oro, pero sin ningún accesorio ni ningún estímulo exterior. Por suerte, en tu mano está la solución.

Hoy en día los accesorios para peceras cuentan con una variedad de diseños. La mayoría están fabricados en resinas y materiales que no son tóxicos y son seguros para los peces y para el agua en que viven.

Lo primero que tenemos que hacer antes de elegir una decoración para peceras es comprobar que nos quepa en el acuario o en la pecera, como es obvio. Además, hay una serie de decoraciones que encajan mejor para una determinada especie de peces, según el tamaño del animal.

Teniendo en consideración estos elementos, te dejamos a continuación una selección de las mejores decoraciones para peceras.

Los accesorios para pecera tienen un pedestal en la parte inferior, pesado y firme, que evita que las plantas no floten alrededor en el acuario. Están hechos de resina, no tóxica y segura. Las plantas de plástico están hechas de material suave y saludable, no daña el agua ni los peces. Es ideal tanto para agua dulce como salada, no afecta el pH en el tanque. Recomendamos remojar las decoraciones de pecera en agua durante 10-15 minutos antes de usar.