El conjunto de blusa y falda de Zara que querrás llevar a todas tus escapadas a la playa

Aunque aún puede parecernos lejano, el verano está ya mucho más cerca de lo que imaginamos. Estamos a apenas dos meses de que comience el mes de junio y con él toda esa temporada de playa y vacaciones de la que tenemos tantas ganas. No está de más ir preparando nuestro armario para la ocasión y Zara tiene el total look ideal que no puede faltar en tu maleta.

Cuando pensamos en esos looks para llevar a nuestros paseos por la playa, pensamos siempre en algo sencillo, ligero y que no de mucho calor. Sin embargo, ir cómodo no tiene por qué significar no vestir con estilo y este conjunto de blusa y falda de Zara es el más claro ejemplo de ello.

Leer más: Massimo Dutti se une a la moda crochet con este vestido largo perfecto para invitadas

Blusa volumen con bordados

La parte superior de este total look está formada por una blusa de lo más estilosa que puede ser una gran opción tanto para combinar con su falda a juego como para ponértela con unos vaqueros. Se trata de una blusa confeccionada en algodón, con cuello redondo y escote pico ajustable con lazadas. Es de manga larga acabada en elástico y tiene detalles de bordados combinados a contraste. Está disponible a un precio de 39,95 euros.

Falda larga con bordados

Para combinar esta blusa con una parte inferior que esté a la altura, Zara se ha decantado por una falda larga confeccionada en el mismo tejido de algodón que la blusa. Es de tiro medio y cuenta con una cómoda cintura elástica. Tiene también detalles de bordados combinados a contraste a lo largo de su diseño y cuenta con un forro interior para evitar transparencias. Está disponible a un precio de 49,95 euros.

Un conjunto que nada más verlo ya nos evoca a esos días de playa y esos paseos por la arena de los que tantas ganas tenemos y que están ya más cerca de lo que parece. Nunca está de más preparar con antelación nuestro fondo de armario de cara a una nueva temporada y son muchas las cadenas de ropa que cuentan ya con sus propias colecciones de lo más veraniegas.