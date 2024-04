Mercadona es una de las cadenas de supermercados en las que podemos encontrar más productos de esos catalogados como saludables. Y no nos referimos solo a aquellos que no contienen gluten, que son numerosos, o a los que no contienen azúcares añadidos, lactosa, etc. Pero más allá de esto, productos como la espirulina de Mercadona demuestran que el cuidado de la cadena valenciana por nuestro bienestar va mucho más allá de la oferta de simples productos.

Es posible que muchos aún no haya oído hablar de un complemento tan de moda como lo es a día de hoy la espirulina.. Un producto que tiene nombre de medicamento y que parece salido de un laboratorio, pero que en realidad es de lo más saludable, de esos que te ayudarán a perder algunos kilos de más, entre otros muchos aspectos. Sin embargo, es conveniente conocer los efectos secundarios de un complemento alimenticio a día de hoy tan sencillo de adquirir.

La Espirulina de Mercadona, el complemento ideal para adelgazar

La Espirulina es una un alga que destaca principalmente y por encima de todo lo demás por contar con un alto valor nutritivo. Produce un efecto saciante, de ahí que te ayude a adelgazar. Y es una fuente de proteínas, minerales y vegetales. Concretamente, la spirulina contiene potasio, magnesio, calcio, zinc, manganeso, selenio, hierro y fósforo, así como vitaminas E y B, o betacaroteno.

Un paquete de espirulina, a la venta en Mercadona.

Todo ello, como decíamos, aporta un efecto saciante, lo que te ayudará en la operación bikini de cara al próximo verano de 2024., además de ofrecer propiedades antioxidantes y antiinflamatorios. Y a todo esto hay que sumarle, por encima de todo lo demás, su contribución en lo que respecta a combatir la fatiga física y mental, que hace que, más allá de ayudarnos a adelgazar, nos ayude a sentirnos más activos y sanos en nuestro día a día. Y claro, tantas bondades hacen que sea un éxito de ventas.

Efectos secundarios y limitaciones a tener en cuenta

Este producto está a la venta en Mercadona bajo la marca Deliplus. Las puedes encontrar en cajas de 60 cápsulas a un precio de solo 5 euros y el fabricante recomienda su consumo como complemento alimenticio, así como tomar un máximo de 6 cápsulas al día, dos antes de cada comida principal. Debemos tomar las medias hora antes de comer para notar su efecto saciante, para que de este modo cumpla su misión en la ayuda a adelgazar.

Espirulina orgánica en polvo y tabletas. Foto: GettyImages

No obstante, antes de consumir Espirulina, te conviene conocer sus efectos secundarios. Y es que, según informa Expansión, esta alga puede producir estreñimiento, tener más sed de lo habitual o generar erupciones en la piel. Además, no debes consumirlo si estás embarazada o si sufres hiperuricemia, hipertiroidismo, fenilcetonuria, enfermedades del hígado y/o patologías autoinmunes. Por otro lado, puede aumentar el riesgo de hemorragia, y tampoco deben tomarla los niños que están en periodo de lactancia.

Unas advertencias y limitaciones fundamentales que todo aquel que esté dispuesto a consumir este buscado alimento debe tener en cuenta antes de lanzarse. Y es que más allá de los evidentes beneficios que este complemento aporta a nuestro cuerpo, los efectos colaterales de consumirlo si no tenemos en cuenta estas medidas, podrían llegar a ser fatales.

Sin embargo, teniendo en cuenta los beneficiosos y sin ser una persona de riesgo en lo que respecta a estos efectos secundarios, la espirulina puede tener efectos muy beneficiosos en tu dieta y, además, a corto, medio y largo plazo, también para tu salud. Un producto que podréis encontrar en los lineales de vuestro Mercadona más cercano, y podréis hacerlo por un precio de tan solo 5 euros.