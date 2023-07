La falda vaquera que está siendo tendencia esta temporada: rebajada en Stradivarius

Si algo caracteriza el denim, es su atemporalidad y que nunca pasa de moda. Esta primavera ha alcanzado una notoriedad increíble en el mundo de la moda y el verano parece que se presenta también dominado por la moda denim.

Este año las faldas vaqueras están adquiriendo un gran protagonismo y les están ganando terreno a los jeans. Son de tiro bajo y las podemos ver por todas partes, tanto largas como cortas, ya que son una prenda muy versátil. Y es que el denim se puede combinar casi con cualquier cosa.

Aunque la falda mini sigue siendo una de las favoritas, la larga con efecto vientre plano se ha vuelto un ‘must have’ entre celebrities e influencers. La falda larga vaquera era un básico de los años 90 y cómo sabemos que todo vuelve, la verás en todas las tiendas este verano.

La falda tejana con abertura de Stradivarius que necesitas en tu armario ahora rebajada

Hoy os traemos esta maravillosa idea para crear outfits de moda. Se trata de una falda tejana de corte recto con cinco bolsillos y bajo deshilachado de Stradivarius. Posee una abertura en un lateral. Además, cuenta con un cierre de cremallera y un botón metálico.

La falda tejana que está siendo tendencia esta temporada está rebajada en Stradivarius. Foto: Stradivarius

La falda está casi a mitad de precio. De costar 29,99 ha pasado a costar 15,99 euros. Si adquieres este producto a este precio tan tentador, estarás realizando una gran inversión, ya que es una prenda de fondo de armario y que podrás combinar con todo tipo de ropa y accesorios. Incluso podrás hacer uso de la tendencia denim+denim, estrella de la temporada primavera-verano.

Si no sabes como combinar esta original falda, no te preocupes. Queda bien prácticamente con todo. Puedes incorporar al look unas botas negras como las de la modelo o añadir unas botas cowboy como estas de Mango Outlet, también una de las tendencias más recurrentes de la temporada.

La falda tejana con abertura de Stradivarius que está rebajada. Foto: Stradivarius

Si quieres lucir como famosas como Hailey Bieber o Kendall Jenner, ¡aprovecha las rebajas de Stradivarius y adquiere esta falda vaquera para que tus looks dejen boquiabiertos a todos!