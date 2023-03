Que no te pille sin hielo la próxima barbacoa en casa gracias a este artículo de Lidl

Es difícil de creer que ya estaremos guardando nuestros abrigos en el armario y diciéndole adiós al frío hasta el próximo año. La primavera ya está aquí y con ella vendrán cosas que disfrutamos como el buen clima, el calor, las temperaturas elevadas, la playa, la piscina y los planes al aire libre.

Pronto estaremos haciendo planes al aire libre con amigos, como ir a la playa un fin de semana, a la montaña otro fin de semana, y muchos sábados y domingos relajados disfrutando de una barbacoa y de un día de piscina en casa. Durante los días de calor intenso, no hay nada más apetecible que beber bebidas bien frías. Puede ser útil echar un vistazo a las ofertas que se encuentran en tiendas como Lidl, donde se pueden encontrar máquinas y utensilios para hacer frente al calor. En particular, el aparato para hacer hielos que tienen en oferta puede ser una excelente adición para disfrutar de bebidas frescas durante los días calurosos.

Máquina de hielo Lidl

Lidl tiene en oferta su mejor máquina para hacer hielo de la marca MaxxMee por unos 60 euros menos. Esta es una gran oportunidad para asegurarte de que siempre tienes hielo disponible para refrescarte durante los días calurosos.

Esta máquina para hacer hielo de Lidl puede ser una gran inversión y no podrás creer cómo has vivido sin ella antes. Con esta máquina de la marca MaxxMee, no tendrás que preocuparte por quedarte sin hielo cuando recibes visitas en casa. Ya no tendrás que correr a comprar hielo en la gasolinera de urgencia o esperar a que los cubitos se congelen en el congelador.

Con esta máquina para hacer hielo de Lidl, podrás tener una cantidad de cubitos de hielo frescos y listos en solo 8 minutos. La máquina es capaz de producir hasta 9 cubitos de hielo en ese tiempo, todo esto es gracias a la potencia de 120 W y al depósito de agua con una capacidad de 1,8 litros. Es genial que esta máquina pueda producir rápidamente hielo fresco y suficiente para satisfacer tus necesidades de bebidas frías.

Además, el depósito de cubitos de hielo de 800 mililitros es suficientemente grande para producir una cantidad decente de hielos para un grupo grande de personas. Además, con un precio actual de 91,99 euros, es una gran oferta para una máquina tan práctica.