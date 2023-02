Organiza tu hogar con la nueva colección de almacenaje de Primark Home

Es necesario el orden en la casa, sobre todo si no es demasiado grande. Y para mantener las cosas ordenadas, nada mejor que los armarios y espacios de almacenaje como cestas, botes, cajas o perchas. Pues en la nueva colección Primark Home encontrarás todo esto y te encantará. La firma irlandesa sigue apostando por precios competitivos y diseños bonitos y versátiles, perfectos para cualquier hogar y espacio, sea del estilo que sea.

Tiene sugerencias para la cocina y el vestidor, aunque algunas de ellas se pueden utilizar en otras estancias de la casa. Recipientes y cestas de almacenamiento de cocina; para armario, perchas y cajones.

Tarros para almacenar alimentos Primark

Ya sea que tengas un lugar específico para almacenar todos los alimentos no refrigerados, un área pequeña con estantes abiertos, cajones o un gabinete de cocina, la oferta es imprescindible. Que estos envases de cristal con tapas de madera sean tan bonitos y la comida quede bien en ellos, sobran razones para comprarlos por el precio de 4 euros (los más pequeños). Aunque la tienda no indica cuánto cuestan los demás, seguramente también estarán disponibles.

Cestos de fibras Primark

Para la cocina, para el armario, para el baño… Estas cestas de fibra sintética de varios tamaños y colores son versátiles y pueden satisfacer tus necesidades de almacenamiento en casi cualquier habitación de la casa. El precio es de 2,50 euros.

Cajas de colores plegables Primark

Si quieres añadir color y alegría a tu hogar, con estas cajas lo conseguirás, disponibles en rosa, naranja, verde agua o lila. Son plegables para que puedas guardarlos y ahorrar espacio cuando no los uses y apilables, por lo que no ocuparán mucho espacio. Y los colores pueden ayudarte a clasificar. Su precio es de 6 euros.