Las deportivas todoterreno de Massimo Dutti para mujer ahora con un 25% de descuento

Si hay algo fundamental dentro de nuestro fondo de armario, son los básicos. Encontrar prendas combinables que nos puedan servir para todo tipo de estilos y ocasiones es algo muy importante a la hora de renovar nuestra ropa. Si hay algo importante dentro de esta sección son los complementos y más concretamente el calzado.

No es sencillo encontrar unas zapatillas o unas botas de color liso fácilmente combinables, cómodas para uso diario y que no pierdan en estilo. Es por ello que cuando hemos visto estas deportivas de Massimo Dutti no hemos podido evitar que nos llamen la atención por su diseño y utilidad.

Las deportivas lisas de Massimo Dutti confeccionadas en piel

Son unas zapatillas de una gran calidad confeccionadas en piel bovina con una bolsa de tela incluida de Massimo Dutti para poderlas conservar perfectamente. Cuentan con plataforma de altura de 2 centímetros, considerable para ser unas deportivas, por lo que ofrecen una pisada muy cómoda que te llevará al máximo confort durante horas.

La piel curtida pertenece al programa Join Life de Massimo Dutti, por lo que se garantiza que ha sido obtenida en tenerías certificadas Leather Working Group Oro o Plata. El LWG es un protocolo que audita el proceso de curtición en el uso de energía y agua, así como gestión de residuos y uso de químicos, por lo que se garantizan unos procesos de producción más sostenibles.

Estas deportivas están disponibles en color blanco crudo con un corte de piel de vacuno, un forro de piel ovina y poliéster y una suela de caucho termoplástico, materiales de gran calidad y durabilidad. Podrás encontrar estas zapatillas en cualquier tienda de Massimo Dutti o también en su página web ahora a un 25% de descuento, por lo que podrán ser tuyas por un precio de 59,95€.

