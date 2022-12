Las mejores tablas de paddle surf para disfrutar del mar

¿Comprar una tabla de paddle surf en pleno invierno? Claro que sí: esta época, que es la temporada baja para los deportes náuticos, se pueden encontrar excelentes oportunidades de artículos como son las tablas hinchables para realizar paddle surf.

Vamos a analizar las tablas hinchables para este pasatiempo, pero cabe precisar que en el mercado también hay tablas rígidas; que si bien evitan tener que inflarlas y tienen una mayor durabilidad tienen en contra sus problemas de transporte y almacenamiento.

Los modelos que podemos encontrar se venden con remos y bomba de inflado, así como con un kit de reparación.

A pesar de ser hinchables tienen que lograr una rigidez absoluta al inflarse, sino será muy difícil poder afrontar las olas y contar con estabilidad.

Cabe tener en cuenta el peso de la persona, por lo que hay que elegir tablas de mayor o menor volumen, entre los 130 y los 190 litros.

En cuanto a la estatura, no es un problema, solo es cuestión de ajustar el remo para que sea más cómodo de manipular.

Kit de Surf de Pala Inflable Sup, Pala Ajustable, Mochila de Transporte, Bomba Manual, Correa de Seguridad para el Tobillo (Cielo 305x72x10cm)

La tabla de paddle surf de Bluefin está hecha de material de PVC de alta calidad que puede mejorar la estabilidad y el equilibrio cuando está de pie. La capacidad máxima de carga es de 113 kilos, y es adecuada para viajes, turismo en aguas tranquilas, ríos y pequeñas olas. De diseño seguro y cómodo para todos los niveles de habilidad, su tamaño es de 3 x 71 x 10 cm y pesa solo 9,5 kg. La válvula de inflado y desinflado tiene una excelente fiabilidad, donde se necesitan alrededor de 5 a 15 minutos para inflar o desinflar la tabla con la bomba de SUP. Se puede plegar en una bolsa de viaje. Se vende con mochila para guardarla, que puede ser cargada en autobuses, trenes y aviones. Otros accesorios son un remo ajustable, bomba de mano, 1 correa de tobillo, 1 aleta central extraíble y 1 kit de reparación.

La tabla de paddle surf de Bluefin utiliza Superficie Exo de PVC Laminado, y se presentan como las más estables y duras. Con las anillas D se puede transformar la tabla en un SUP kayak. Para ello se ajusta el asiento acolchado y se coloca la pala especial. La cómoda mochila SUP tiene acolchado extra y correas anchas. El remo es de 2 piezas, con caña ergonómica de fibra de vidrio, pesa un 45% menos que otros remos. Su pala, de poliuretano rígido, no se raya y flotan. La quilla central de 20cm con inclinación optimizada proporciona un gran deslizamiento y versatilidad. Sin partes de metal, se fija en segundos. La bomba de acción doble infla en ambos sentidos. Incluye kit de kayak y soporte de cámara deportiva, mochila acolchada con bolsillo exterior, eficaz bomba de aire de acción doble.