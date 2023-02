Leroy Merlin se pasa el juego de la mano de la lámpara más innovadora que cambiará por completo tu hogar

Existen todo tipo de aspectos y elementos que pueden dar un toque especial a la decoración de nuestro hogar. Más allá de todos los elementos que a grandes rasgos componen todos y cada uno de los espacios de nuestra casa, en ocasiones son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, y actúan en favor de un ambiente muy concreto.

Desde siempre, la iluminación ha sido desde siempre el elemento más olvidado en lo que se refiere a su capacidad de apostar por una estética concreta. Sin embargo, con el paso de los años y el avance de la tecnología, han llegado al mercado lámparas no solo mucho más elegantes, sino también más diversas. Y de la que os hablaremos hoy, disponible en Leroy Merlin, es el ejemplo de ello.

Leroy Merlin trae a tu hogar la lámpara del futuro

Cualquier lámpara tiene la capacidad de otorgar un ambiente concreto a cada habitación de nuestro. Sin embargo, son muy pocas las lámparas que, por su parte, consiguen adaptarse a cada espacio y momento concretos, algo que es posible gracias a las mencionadas innovaciones tecnológicas. Y la prueba de ello nos la brindan productos como el plafón LED Rainbow que se ha convertido en uno de los grandes reclamos de Leroy Merlin.

El plafón LED arcoiris, disponible en Leroy Merlin.

Se trata de una pequeña lámpara que tiene la capacidad de ofrecernos un amplio abanico de colores, adaptándose en todo momento al ambiente concreto que queramos crear en un momento dado, teniendo la capacidad de ofrecer desde ambientes cálidos, hasta otros fríos, hasta otros más íntimos con todo tipo de colores. Unos colores que, para aumentar su sencilles, podremos manejar desde el móvil.

Con una potencia de 30 W, esta lámpara, a pesar de no ser especialmente potente, es más que válida para iluminar prácticamente cualquier espacio. Por si todo esto no fuera suficiente, las ventajas de esta lámpara no acaban aquí. Y es que también cuenta con un altavoz integrado a través del cual podremos escuchar música o cualquier programa de la radio, manejándolo también a través de nuestro teléfono móvil.

Un producto con el que Leroy Merlin ha terminado de coronarse como una de las cadenas más versátiles en lo relativo a todos los aspectos referentes a nuestro hogar, llegando a hacer frente incluso a la todopoderosa Ikea. Y lo ha conseguido a través de este versátil plafón, que podréis encontrar en la página web de Leroy Merlin por tan solo 63,99 euros.