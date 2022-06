Parecía que estaba a la vuelta de la esquina, pero a pesar de que parezca que aún estamos en primavera en buena parte de España, ya estemos en pleno verano. Algo que convierte en ideal la compra de uno de los últimos inventos que Lidl ha sumado a catálogo.

A la mayoría nos encanta que las bebidas que nos tomamos en verano estén bien frías. Y no solo eso. También queremos que se mantengan a bajas temperaturas mientras las consumimos. Pero esto último no siempre es fácil conseguirlo. O te has comprado una bolsa de cubitos y la tienes lista en el frigorífico o tendrás que usar las cubiteras típicas de goma o plástico que implican esperar a que el agua se haya congelado.

Además, si has hecho una escapada a una casa rural o estás en un hotel, dependiendo de la hora que sea tendrás dificultades para conseguir una bolsa de hielo.

Leer más: Sobrevivir al calor y al ruido para dormir bien es posible gracias a Lidl

La máquina de cubitos de hielo de lidl cuesta 99,99 euros

Un problema para el que Lidl tiene una solución. La cadena de supermercados alemana vuelve a sorprender a sus clientes con el lanzamiento de una máquina para hacer cubitos de hielo que no precisará que salgas a comprarlo fuera de casa o que tengas que esperar a que el agua de la cubitera se congele.

Esta máquina a la venta en Lidl la fabrica SilverCrest y te permitirá fabricar cubitos de hielo en tan solo unos minutos. Está catalogada como ‘Producto estrella’. Y solo cuesta 134,99 euros. Eso sí: solo podrás comprarla a través de la página web de Lidl, aunque, si lo prefieres, tienes una alternativa disponible en Amazon por 109,99 euros .

Así es la máquina de cubitos de hielo de Lidl

Esta máquina no precisa preenfriar. Y tampoco necesita toma de agua. Tan solo tendrás que rellenar el depósito de 1,8 litros que lleva integrado. Esto, además, permite usar agua embotellada, evitando que los cubitos tengan el sabor extraño que suelen tener las aguas de grifo de muchas zonas de España.

Máquina de cubitos de hielo de Lidl

Una vez hecho, solo tendrás que esperar unos 8 minutos para tener 9 cubitos de hielo. Es capaz de fabricar entre 11 y 12 kilos en 24 horas. Y esos aparecerán en el recipiente extraíble de 800 g para cubitos de hielo del que dispone.

Máquina de cubitos de hielo de Lidl

Esta máquina de Lidl tiene una potencia de 105 W y funciona enchufada a la corriente con un cable de 180 cm, lo que te permitirá un amplio radio de acción. Y sus medidas son de 24,7 x 29,3 x 34,9 cm con un peso de 8,5 Kg.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos