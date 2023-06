El mundo de la cocina ofrece infinitas posibilidades a la hora de llevar a nuestro plato todo tipo de comidas, desde aquellas que innovan en sus recetas hasta auténticos clásicos de la cocina. No obstante, existen personas que, ya sea por falta de tiempo, habilidad o interés, no disfrutan de la experiencia de innovar frente a los fogones.

Personas para las que la cocina es poco más que un trámite, y simplemente intentan ahorrar el máximo tiempo posible para continuar con sus quehaceres sin que esto interrumpa en gran medida el devenir de su día. Y todas estas personas podéis estar de enhorabuena, ya que ha vuelto a Lidl un imprescindible para todo esto, complementando las muchas soluciones de las que dispone la cadena germana.

El robot de cocina de Lidl que siempre se agota

Y es que el hecho de que no disfrutes del proceso de cocinar no implica que no puedas disfrutar con diversos platos y una dieta variada. Hasta hace no mucho, compaginar ambos aspectos parecía poco menos que una misión imposible. No obstante, en Lidl han trabajado para traer de vuelta a su catálogo uno de sus ‘top ventas’: el robot de cocina Monsieur Cuisine Smart.

El robot de cocina Monsieur Cuisine Smart. Foto: Lidl.

Este robot de cocina, similar a la famosa Thermomix, vuelve a nuestras vidas para simplificarlas enormemente, ofreciéndonos una variedad de hasta 600 deliciosos platos de lo más diversos. Lo mejor es que te va indicando paso a paso lo que tienes que hacer, de manera que hasta los más inexpertos encuentran en este robot de cocina el mejor aliado para preparar los menús semanales.

A todo esto se suma su potencia de 1200 W, que te permitirá preparar prácticamente cualquier tipo de plato en cuestión de minutos. Pero también su mezclador de 3 litros también nos permite cocinar casi cualquier cosa.

Gracias a este dispositivo, podréis preparar desde salsas y batidos hasta platos completos de verdura o carne. Y todo ello, de una forma muy sencilla que manejaréis a través de su pantalla táctil de 8 pulgadas. Pero es que, además, dispone de una función Wi-Fi de la mano de la cual podrás recibir actualizaciones de todo tipo de recetas, además de vídeos guiados para realizarlas de forma correcta. ¡Qué práctico!

Si a todo ello le sumamos el diseño ergonómico y compacto del que dispone, estamos, sin lugar a dudas, ante un complemento que debe ser imprescindible en todas y cada una de las cocinas de nuestro país. Y lo mejor de todo es que a partir de este 1 de julio, podréis encontrarlo en la página web de Lidl por un precio de 479,99 euros.

¿Qué hace la ‘thermomix’ de Lidl?

El robot de cocina Monsieur Cuisine Smart tiene muchísimas funciones que no solo te ayudan a preparar platos desde cero, sino que puede ser el perfecto asistente en la cocina. Además, podrás dejar programadas tus recetas con hasta 12 horas de antelación, lo que la hace perfecta para dejar la comida preparada por la noche y tenerla lista cuando llegas a la hora de comer. Incluso puedes programarla para calentar la comida y llegar, casi casi, a mesa puesta. Pero tiene muchas más funciones. Estas son las que lleva preinstaladas este aparato:

Emulsiona

Tritura y pica

Pesa

Amasa

Bate

Cuece al vapor y a baja temperatura

Sofríe

Slow cook

Fermenta

Cuece de huevos

Hace purés

Se limpia sola

Pero si la actualizas también podrás realizar tareas sencillas como calentar agua o cocer arroz.