El día del padre es un momento muy especial. Aunque bien es cierto que hay que demostrar en todo momento nuestro afecto y cariño por los padres, es un día especial para poder hacer un regalo a esa persona que tanto queremos… El problema es que no siempre es fácil elegir un buen regalo, o algo que le pueda gustar. Bueno, pues estamos aquí salvarte.

Leer más: Los 5 regalos más interesantes para el día del padre que encontraras en Amazon

En los últimos tiempos lo que más está de moda son los ‘gadgets’ electrónicos, desde smartwatches, auriculares… Las opciones son prácticamente infinitas. Todo dependerá del uso que le vaya a dar a la persona a la que se lo regalemos en cuestión. Si no tienes mucha idea y quieres que te propongamos algunas de los regalos más polivalentes pero baratos y con los que quedar siempre bien, no te pierdas los cinco que te traemos a continuación. ¡Ah, y de Amazon!

Mi Smart Band 6

No falla. Es un regalo seguro. Si tu padre todavía no tiene una Mi Smart Band de Xiaomi, es un regalo con el que acertarás casi seguro. Esta pulsera de actividad es todavía más cómoda que un reloj, y prácticamente no se siente puesta en la muñeca. Tiene 30 modos de entrenamiento, monitor de oxígeno, de pulsaciones, resistencia al gua… Y todo conectado al móvil. Es el complemento perfecto también para recibir las llamadas o ver mensajes. Y encima ahora está de oferta en Amazon, pudiendo comprarla con un 33% de descuento por solo 30.11 euros.

Auriculares inalámbricos Blackview AirBuds 1

Unos auriculares inalámbricos son otra opción muy a tener en cuenta también. Si tu padre pasea, hace ejercicio o le gusta escuchar música o la radio, no fallarás tampoco. Estos son uno de los más vendidos con opiniones en Amazon. Tienen Bluetooth 5.0, micrófono incorporado, control táctil para parar o pasar de canción, y una batería que le proporciona hasta 25 horas de reproducción con una sola carga. ¿Lo mejor? Que es recomendado por Amazon y solo cuestan 21 euros.

Cartera-monedero de cuero

Es el clásico de los clásicos. Una cartera es algo que siempre, siempre, hace falta. Por ello, os traemos otra de las recomendaciones de Amazon, una cartera con RFID. Es una billetera delgada para hombres está diseñada en negro y tiene 7 ranuras para tarjetas, 2 compartimentos y una ventana de identificación de estilo oval y un bolsillo de monedas con cremallera. Artesana, hecha en cuero de calidad, tiene un precio de solo 24.99 euros.

FireTVStick Lite

¿Tu padre ve mucho la televisión? A veces la TDT se queda corta, y le gustaría ver también otras plataformas como Netflix, HBO… Tranquilo, la solución es bien sencilla. Por solo 29.99 euros que vale en Amazon el Fire TV Stick Lite con mando integrado con Alexa, tienes la solución. Tan solo tienes que enchufarlo a la televisión y configurarlo con una cuenta, y descargar las apps que quieras. Es prácticamente como hacer una SmartTV con un pequeño USB. Así de simple y barato. ¡El regalo ideal!

Gafas de sol de Hawkers

Otro regalo recurrente siempre son las gafas. Cada cierto tiempo no viene mal actualizar las gafas de sol, porque al final, con el movimiento del día a día, muchas veces se acaban rallando, no se ven bien… Así que te proponemos unas de Hawkers con más de 11.000 opiniones en Amazon. Su resultado es excelente, y sus 5 estrellas así lo avalan. Tienen un precio de solo 23 euros y es posible encontrarlas en varios colores: desde negras, hasta azules o naranjas.