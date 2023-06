Mango tiene la americana para hombre con la que podrás completar tus looks más formales

El traje es un elemento fundamental para los hombres que siempre deben tener uno bien preparado en sus armarios. Contar con un traje elegante para todo tipo de ocasiones puede ser la opción ideal para sacarte de más de un apuro y Mango tiene justo lo que necesitas para completar esos looks más elegantes.

Da igual si se trata de una boda, una cena o una entrevista de trabajo, un traje adecuado es siempre una muy buena opción. No obstante, no siempre contamos con una americana acorde, ya sea porque se ha quedado desfasada, no está lo suficientemente entallada o porque ya no nos queda tan bien como hace unos años.

La americana para hombre slim fit más favorecedora de Mango

No es necesario gastarse grandes sumas de dinero para vestir elegante y esta americana para hombre de Mango te lo demostrará. Se trata de una americana de traje super slim fit. Tiene unas solapas con muesca en la parte del cuello y es de manga larga con puños abotonados.

Tiene un elegante bolsillo con ribete en el pecho y dos bolsillos de solapa en la parte frontal. Consta de unas favorecedoras aberturas posteriores en la parte trasera de la americana y cuenta con un cierre de doble botonadura en la parte delantera, muy sencillo y rápido de utilizar.

Cuenta también con bolsillos interiores en la parte de dentro del forro, una opción ideal para convertir en formales hasta los looks más básicos de vaqueros y sudadera. Además, su entallado super slim fit hace que se entalle perfectamente a tu cuerpo con una forma de lo más favorecedora.

El estilo fit es más ajustado y entallado que el tradicional, con una solapa más estrecha que la hace más favorecedora a tu silueta. Es la opción ideal para completar tu traje de la forma más elegante, ya sea con camisa y corbata o sudadera. Podrás encontrarla en cualquier tienda física de Mango o en su formato online a un precio de 99,99 euros.