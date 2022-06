Marta Ortega espectacular con unas sandalias de tacón cómodo de Zara

Ha sido en uno de los eventos más esperados dentro del mundo de la moda en el desfile crucero de Dior en Sevilla donde Marta Ortega aunque no ha ido vestida de Inditex si que ha lucido unos espectaculares zapatos de tacón cómodo que son casi idénticos a unos de Zara que son un fichaje clave para está temporada encima están super bien de precio.

Leer más: No te pierdas este conjuntazo de Zara ideal para tus eventos formales

Aunque la jefa de Inditex nos tiene acostumbrados a lucir prendas de sus marcas en diferentes actos esta vez no ha sido así ya que el vestido que lucia no lo firma Inditex pero sus sandalias que son muy parecidas a un modelo de Zara. En cambio ha lucido un impresionante vestido de lentejuelas de Dior, como no podía ser de otra forma, en realidad. Un diseño combinado con gasa y lentejuelas en color nude muy original.

Un zapato tipo sandalia de tacón medio, con un diseño de tiras finas cruzadas y acabada en punta cuadrada que nos encanta por su versatilidad. Ya que puedes combinarlo en actos de invitada done el dress code es muy alto como lo ha hecho la jefa de Zara o en looks más del día a día. Y es que son ideales para un look de oficina con un traje, para una cena con amigos con un vestido blanco como algunos de la colección de Zara que ya hemos visto a Marta o con cualquier tipo de vestido estampado ya que al ser de color blanco sus posibilidades son infinitas.

Con estos zapatos se demuestra que para vestir elegante no hace falta gastarse mucho dinero ya que estos zapatos estilo sandalia de tacón cómodo de Zara tienen un precio increíble y mucho menor de lo que podríamos pensar. Su precio es de 35.95 euros y aún no han llegado las rebajas por lo que podríamos acabar haciéndonos con este calzado tan versátil y elegante por mucho menos.

Leer más: Marta Ortega apuesta por la combinación del verano con ropa de Zara

Ya solo podemos esperar a ver si Zara los rebaja.