Estas son las medias térmicas que necesitas este invierno: son de Lidl y cuestan menos de 4 euros

Si eres de esas personas a las que les gusta llevar faldas, vestidos o pantalones cortos, pero no quieren ponérselos por el frío del invierno, no te preocupes porque tenemos la solución para ti: las medias térmicas. Por dentro está forrado, contiene un aislamiento adicional fabricado con diferentes tejidos que garantiza una buena protección frente a las bajas temperaturas. Esto hace que estos pantis térmicos sean una parte esencial de tu armario para mantener tus piernas calientes durante los meses de otoño e invierno.

Siempre hemos creído que los pantalones son la única manera de vestirse en los días más fríos del invierno. Pero con estas medias de la nueva colección de Lidl, también podemos llevar vestidos. Escogiendo un vestido de punto, un jersey de cuello alto, unas botas de piel de borrego y un abrigo largo, estaremos muy abrigadas sin renunciar al estilo.

Además, ahora que diciembre está a la vuelta de la esquina es el momento de lucir nuestros looks de fiesta y muchos de ellos conlleva enseñar piernas. Cuanto el evento es informal usas leotardos de lana y para un look de fiesta usas pantis transparentes o no usas. Pero está claro que pasar frío es absurdo, así que hay que elegir las medias muy bien: que sean calentitas y sirvan para cualquier look.

Medias térmicas Lidl

Se trata de unas medias negras, pero que además son térmicas y sientan de escándalo. Puedes encontrarlas en cuatro diseños: estilo escocés, con estampado geométrico, plumeti o efecto calza. Cualquiera de ellas, ideal en un lookazo de fiesta para esta Navidad.

Minifalda o vestido corto, y estos pantis, con unos salones o sandalias y tienes ese look triunfador que buscas. Y es que, que no se nos olvide, que son térmicas, es como llevar pantalón, ¡nos olvidamos ya de las medias finas! Y es que estas solo cuestan 3,99 euros en Lidl.