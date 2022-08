Los mejores accesorios para una salida en bicicleta

El verano es una de las mejores épocas del año para salir en bicicleta. No por nada es cuando se suele programar dos de las citas más importantes para el ciclismo como son el Tour de Francia y la Vuelta a España. Si eres de los que les gusta aprovechar el buen clima para sacar la bicicleta y echarte a la carretera, hay una serie de preparaciones que hay que tener en cuenta.

Desde algo tan básico como hacerte visible en la carretera para otros ciclistas y vehículos hasta controlar el pulso durante tu recorrido, hoy en día hay numerosas herramientas para hacer de tu salida en bicicleta la actividad más segura posible.

Échale un ojo a esta selección de artículos y asegúrate de que la próxima vez que planees una salida en bicicleta, se subas a los pedales bien preparado.

El lubricante para cadenas de Squirt Lube ofrece una lubricación de larga duración, incluso en condiciones de humedad. Alarga la vida de la transmisión en la cadena, piñones y platos. Mantiene la cadena limpia en todo momento, ya que no acumula suciedad. Su textura viscosa permite una fácil aplicación, sin dispersión del producto en zonas no deseadas y en la cantidad necesaria. Textura fluida y exclusiva que facilita en gran medida su aplicación. El exceso de cera que expulse la cadena no atraerá la suciedad, ya que se endurece ligeramente y se desprende durante el rodaje en bicicleta.