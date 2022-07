Los mejores artículos para peceras

A la hora de buscar una mascota, muchos eligen un perro o un gato. No en vano, ambos están en lo más alto del escalafón en cuanto a las mascotas más populares en muchos lugares del mundo.

Sin embargo, entre el Top 5 siempre están los peces. A menudo son más fáciles de manejar que los gatos, no hay que sacarlos a pasear como a los perros, y son los preferidos en las casas con niños pequeños, tanto por su vistosidad como sus beneficios para reducir el estrés.

Los peces, no obstante, no son unas mascotas automáticas ni mucho menos. Requieren una gran cantidad de cuidados y muchos son extremadamente sensibles, por lo que hay que andarse con cuidado a la hora de introducir un pez en nuestra casa.

Por suerte, hoy en día hay muchos de los procesos de gestión de los acuarios que se pueden automatizar, de forma que no tengamos que estar pendientes y podamos seguir haciendo lo que nos gusta sin estar preocupados por la salud de nuestras mascotas.

El alimentador automático para acuarios de Petbank tiene un temporizador regulable. De esta manera no tendrás que estar pendiente del reloj cada vez que tengas que dar de comer a tu mascota. Este artículo destacado por Amazon cuenta con una carga de USB, por lo que no es necesario comprar baterías repetidamente, lo que ahorra energía y protege el medio ambiente. Cuenta con hasta 800 cargas, y cada una de ellas dura entre tres y seis meses. Su capacidad de 200 ml es adecuada para una variedad de alimentos para peces, incluyendo gránulos, copos y polvos. Programa hasta cuatro alimentaciones al día.

En la mayoría de peceras y acuarios, incluir un pequeño adorno es importante. Fomenta el entretenimiento, pero no solo responden a una razón estética, ya que estimulan a los peces para que interactúen y exploren el entorno. Este adorno de acuario destacado por Amazon combina las plantas artificiales con el montaje de una cueva de montaña. Los colores vibrantes embellecerán el acuario y estimularán a su inquilino. Están hechos con materiales no tóxicos: incluyendo resina y base de cerámica. No afecta al PH del agua, por lo que es ideal tanto para las peceras de agua dulce como de agua salada. Todos los elementos cuentan con una pesada base, por lo que evitarán que los adornos floten por el acuario.