Las mejores infusiones que arrasan entre los clientes de Mercadona

Mercadona es una plataforma que, desde hace ya muchos años, reina en todos y cada uno de los ámbitos relativos a la alimentación por muchos motivos. Sin embargo, con casi toda seguridad, la variedad de su catálogo es el aspecto distintivo a la hora de determinar la ventaja de la cadena valenciana sobre otras superficies.

Algo que ocurre independientemente de la época del año en la que nos encontremos. Pero lo cierto es que ahora, en pleno mes de septiembre, con el verano ya terminado, son muchas las personas que apuestan por volver a la rutina y a recuperar todas las costumbres saludables que se olvidan durante el estío. Y eso, por supuesto, engloba la alimentación.

Es por esto que un alimento que lleva décadas formando una parte fundamental de la dieta de muchas personas son las infusiones, que han adquirido un papel diferencial a la hora de cumplir varias funciones. Su efectividad ya está más que demostrada científicamente, y por ello, en Mercadona cuentan con una amplísima lista de productos de este tipo.

Leer más: Renueva tu piel con el mejor gel de ducha de hidratación profunda según OCU

Las infusiones más buscadas del catálogo de Mercadona

No son datos al azar. Ha sido el European Journal of Preventive Cardiology el que ha demostrado que, el hecho de consumir este tipo de infusiones una media de tres veces por semana, puede llegar a aumentar la esperanza de vida hasta 1,26 años por persona, lo cual es una cifra considerablemente alta. No obstante, más allá del evidente bien que le hace a nuestra salud, estas infusiones también generan un gran efecto a nivel dietético.

Lejos de ayudar a nuestro sistema inmunológico, digestivo, y de ser ayudar para ayudarnos a relajarnos, las infusiones también sirven para adelgazar, gracias, en gran parte, al efecto saciante que nos aportan muchas de ellas, y que será fundamental para ayudarnos a no picar entre horas. Y es por ello que, el día de hoy, os hablaremos de algunas de ellas en el catálogo de Mercadona, tanto en un sentido como en el otro.

Si hay una que destaca por encima del resto a nivel global, es la infusión de tomillo. Una infusión que se cuela entre las más extendidas invierno tras invierno, ya que es ideal para restablecer el calor corporal, por lo que en las etapas más frías del año cobra un enorme protagonismo. Pero más allá de esto y de su carácter diurético, esta infusión también refuerza el sistema inmune, ayuda a regular el tránsito intestinal y a calmar los dolores digestivos y, a mayores, aporta fósforo y calcio.

Al echar un vistazo más profundo en el catálogo de Mercadona, podremos discernir que la infusión de cola de caballo se ha colado entre una de las más comunes en personas de todas las edades en busca de una dieta de déficit calórico. Y es que esta infusión es un complemento alimenticio ideal, ya que favorece la eliminación de líquidos. Algo que es posible desde el punto de vista nutricional por su contenido de flavonoides, fitoesteroles, vitaminas y diversos minerales.

Por otro lado, la infusión de jengibre es otra de las más comunes. Eso sí, debido a su sabor picante y a un aroma cítrico, no estamos hablando de una infusión apta para todo el mundo. Lo que sí que ofrece es una larga lista de ventajas para nuestro cuerpo, pues nos protege de las úlceras estomacales y alivia dolores musculares. Pero es que, más allá de eso, también sirve para aliviar la inflamación, dolores como los menstruales, e incluso mejora la función cerebral.

Para cerrar la lista, pero no siendo la menos importante, la infusión Respir se ha coronado como otra de las más buscadas del catálogo de Mercadona. Un éxito que viene dado, en gran parte, gracias a su composición, elaborada a base de un 25% de romero, un 25% de menta, un 25% de eucalipto y un 25% de tomillo. Una combinación que tiene como resultado unas propiedades antiinflamatorias, antisépticas, antibióticas, y que ayudan incluso a solucionar problemas respiratorios.

Una lista de infusiones que se han convertido con el paso del tiempo en alguno de los productos más buscados del catálogo de Mercadona, ofreciendo una amplia lista de productos ideales para solventar diversos problemas de salud, así como brindarnos una vía fácil a la hora de buscar perder peso.