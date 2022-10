Los mejores jerséis de Mango para combatir el frío este invierno

El invierno está ya a la vuelta de la esquina y, aunque por ahora no está siendo un otoño demasiado frío, no está de más ir reforzando nuestro fondo de armario con ropa más abrigada. Conseguir prendas de temporada a buen precio no es para nada una locura y Mango Outlet es todo un ejemplo de ello.

Aunque octubre ha llagado con calma y aún nos está dejando algún que otro día con buenas temperaturas, si que es verdad que ya se empieza a notar el cambio de estación e incluso hay días que ya nos dan ganas de sacar la ropa más abrigada de invierno de nuestro armario. Algunas marcas como Mango Outlet tienen su propia colección rebajada de ropa de temporada y estos son los jerséis perfectos para afrontar los próximos meses de frío.

Jersey punto brillante

Esta opción ha conseguido llamar nuestra atención por su sencillez, su combinabilidad y su increíble precio. Si buscas algo sencillo para uso diario que además puedas combinar fácilmente con todo tipo de estilos, esta es la opción ideal. Es un jersey de manga larga con tejido de viscosa y cuello redondo. Tiene un diseño recto y acabado brillante y está disponible a un 62% de descuento, con un precio de 9,99 euros.

Jersey canalé cuello perkins

Esta opción es ideal para aquellas que prefieren optar por prendas de temporada actuales sin pagar demasiado. Este jersey de nueva temporada es ideal para combinar con todo tipo de estilos. Tiene tejido con punto de canalé con un diseño entallado y cuello perkins. Es de manga larga ideal para días de frío, confeccionado en poliéster y poliamida. Podrás encontrarlo en Mango a un precio de 19,99 euros.

Jersey de punto fino

Las rayas nunca pasan de moda y eso es un hecho, el estampado a rayas tiene muchos puntos positivos, entre ellos que sienta genial y crea un efecto adelgazante. Es por ello que este jersey de nueva temporada no podía faltar en esta lista. Se trata de un jersey con tejido de punto fino y terminaciones en canalé. Tiene cuello en pico y manga larga, ideal para combinar con unos vaqueros. Podrás encontrarlo en Mango a un precio de 19,99 euros.

Si quieres reforzar tu fondo de armario con los mejores jerséis para este invierno, Mango tiene todo lo que necesitas tanto en sus tiendas habituales como en sus Outlets. Hazte con las mejores prendas al mejor precio y prepárate para el frío.