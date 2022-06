Existen en los lineales de los supermercados muchos elementos que buscan procurar nuestro bienestar a nivel físico. Desde cremas de todo tipo que buscan cuidar nuestra piel, hasta productos para el cabello que tienen el fin de otorgar a nuestra melena unas características muy concretas.

Sin embargo, a menudo estos productos se olvidan de dos partes de nuestro cuerpo que también sufren el desgaste de todas las actividades realizadas en nuestro día a día: las manos y, sobre todo, los pies. Sin embargo, existe un producto que está pensado precisamente para luchar con este desgaste: la piedra pómez.

Se trata de un producto compuesto por una piedra volcánica cuyo objetivo es lograr un efecto suave en la piel de cualquier parte de nuestro cuerpo y luchar contra las durezas y la erosión que el día a día produce en nuestro cuerpo. Y como no podía ser de otra forma, en el catálogo de Mercadona te puedes hacer con uno de estos productos a un gran precio.

Mercadona tiene la solución para acabar con este desgaste

Se trata de un producto creado por la marca Luxor, que indica precisamente en su caja original que se trata de un producto pensado precisamente para el cuidado de nuestras manos y pies. Además, podemos encontrarla tanto en color rosa como en color azul, algo muy beneficioso si queremos tener varias en casa para cada miembro de la familia, para así poder distinguirlas.

Piedra pómez a la venta en Mercadona

Combinada con algún tipo de crema exfoliante, este producto de Mercadona no eliminará con su uso los callos y durezas de nuestros pies, además de, como es lógico, exfoliarlos. Algo que no tiene una función únicamente estética, sino que también nos aportará una mayor comodidad a la hora de caminar.

También elimina todo tipo de asperezas en nuestro cuerpo, tales como las pieles muertas. Y su uso es tan sencillo como realizar movimientos circulares y suaves, a través de un tratamiento de frotación que te hará olvidarte de una vez por todas de las imperfecciones de tus pies y manos.

Más allá de todo esto, cada unidad de este producto cuenta con un precio de 1,50 euros, por lo que se trata de un producto que, si no termina convenciéndote, no conllevará una gran pérdida. No obstante, estamos seguros de que terminarás dándole un gran uso.