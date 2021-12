Mercadona lanza una novedad para terminar con la suciedad de las ventanas de forma inmediata y cómoda

Mercadona sigue teniendo muy claro que, por mucho que sean la cadena de supermercados líder en España, en ningún caso puede dormirse en los laureles. Entre tras cosas porque otras cadenas como Carrefour o Lidl van creciendo.

La distancia en cuanto a cuota de mercado entre Mercadona y el resto no es que sea precisamente menor, pero los valencianos no quieren levantar el pie del acelerador, y siguen ampliando su catálogo de productos.

Lo hacen, eso sí, teniendo muy claro cuál es su papel en el mercado y sin querer entrar en guerras como las de los juguetes, ropa, muebles o pequeños electrodomésticos, que no son precisamente las suyas.

El mango limpiacristales de Mercadona

En este sentido, saben los de Juan Roig que lo mejor que pueden hacer es potenciar sus marcas blancas, su mejor arma de largo. Es por eso que, manteniendo siempre un equilibrio perfecto entre la calidad de sus productos y, sobre todo, su precio, en Mercadona no dejan de ampliar los catálogos de Hacendado, Bosque Verde y Deliplus.

Y es precisamente en el de Bosque Verde, la marca blanca dedicada a los productos de limpieza, en el que llama la atención una de sus novedades. Un producto que, por muy simple que sea, va a ayudar a acabar con las suciedad en las ventanas de una forma cómoda e inmediata.

No es otro que un mango limpiacristales que, como bien podemos ver en la imagen, es una de las novedades de Mercadona y llega con un precio de apenas 1,70 euros. Es evidente que este mango limpiacristales no se va a convertir en uno de los productos más vendidos en la cadena, pero sí que va a poner su grano de arena en unas ventas globales que no dejan de crecer en nuestro país y que consolidad mes tras mes a Mercadona como la cadena líder.