Mercadona presenta el Tahini, la pasta de semillas ideal como sustituto saludable para picar entre horas

Mercadona no deja de sorprendernos con innovadores productos que llegan a ser todo un récord de ventas ya sea por su calidad o por suponer un gran descubrimiento. No es la primera vez que un producto revoluciona las redes sociales o comienza a agotarse rápidamente en sus estantes y esta vez parece que no va a ser menos.

¿Has oído hablar alguna vez del Tahini? Una vez lo pruebes, seguro que lo añadirás como un imprescindible a tu lista de la compra habitual. Se trata de una pasta de semillas de sésamo que es un gran desconocido en nuestro país pero que poco a poco se está dando a conocer gracias a sus propiedades saludables.

Disfruta de una comida mucho más saludable

Esta pasta de semillas proviene de Oriente Medio y ofrece multitud de posibilidades de consumo. Se trata de una pasta elaborada 100% con semillas de sésamo por lo que se trata de un alimento nutritivo y muy natural. Al contener únicamente un ingrediente no necesita aditivos y además es apto para todo tipo de dietas puesto que no contiene ni lactosa ni gluten.

Tahini

Es un producto muy saludable con un gran aporte en grasas insaturadas y fibra por lo que es ideal para añadir a tu dieta y evitar picar entre horas. Puede utilizarse en tostadas, en galletas con avena, como crema de untar, para dipear… Las posibilidades son infinitas y además estarás cuidando tu salud al tratarse de un producto natural y saludable.

No es muy común encontrarlo en nuestro país y Mercadona ha sido casi un pionero. Estamos seguros de que este alimento no tardará en hacerse viral y revolucionar a todos los que decidan probarlo porque es una opción sana, nutritiva y con un buen sabor para incluir en tu cesta de la compra. Viene en un tarro de 200 gramos y tiene un precio de 2,80€ en cualquier tienda de Mercadona.

