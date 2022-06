Merkal tiene las sandalias más cómodas y elegantes para tus eventos de verano por menos de 20 euros

Cuantas veces nos ha surgido algún tipo de evento importante en verano, pero no teníamos demasiado claro qué ponernos. Muchas de esas veces conseguimos incluso dar con las prendas adecuadas, pero no somos capaces de encontrar el calzado idóneo para conjuntarlo con nuestro outfit y es por ello que esta opción de Merkal no puede faltar en tu armario.

Conseguir le calzado ideal, cómodo pero elegante y que pueda combinarse con fácilmente, ya es posible. Todos sabemos que las sandalias son el calzado estrella del verano y existen opciones muy variadas con diferentes alturas y diseños, por lo que cuando se trata de eventos formales, unas sandalias elegantes con algo de tacón son la opción ideal.

Las elegantes sandalias de Merkal que necesitas para tus eventos este verano

Sin embargo, un tacón excesivamente alto o fino puede llegar a resultar realmente incómodo y eso puede provocar que esas largas horas de evento se nos hagan difíciles de aguantar. Si quieres apostar con un diseño bonito acorde con la situación sin escatimar en comodidad, estas sandalias de tiras de Merkal son la opción perfecta para ti.

Se trata de unas sandalias destalonadas para mujer de la marca Piccola Piu, un modelo en color plateado con un doble juego de tiras y suela de tacón de 6 centímetros, con la que conseguirás ganar en altura de una forma sutil sin perder en comodidad, un aspecto muy importante de cara a eventos largos donde debemos pasar muchas horas de pie.

Este modelo está disponible tanto en color plateado como en negro para que puedas elegir el que mejor se adapte a ti o a tu outfit. Tienen una muy buena sujeción gracias a sus múltiples tiras y están diseñados para que puedas ir elegante y cómoda tanto a ceremonias como bodas y comuniones como a cenas importantes o noches de fiesta.

Estas sandalias están disponibles en tiendas físicas de Merkal o en su propia página web ahora con un descuento de un 45% respecto a su precio original de 35,99 euros, por lo que podrás añadir estas bonitas sandalias de tiras a tu armario con un precio final de tan solo 19,99 euros.