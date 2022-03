La mochila de nylon de Parfois ideal para llevar el ordenador a la universidad o el trabajo

A la hora de ir a la universidad o al trabajo muchas veces escogemos con cuidado outfits especiales, pero no siempre pegan demasiado con nuestra mochila, necesaria para llevar nuestros enseres más importantes como, por ejemplo, el ordenador portátil. Combinar estilos no siempre es fácil, y encontrar una mochila o bolso bonito a la par que funcional no es tan sencillo.

La mochila de la universidad o ese bolso grande que sueles llevar al trabajo a veces no es fácilmente combinable. Es por ello que esta mochila de Parfois con capacidad para un ordenador de hasta 15 pulgadas es perfecto para llevar a la universidad y combinar con tus outfits como un complemento más. A simple vista puede parecer un bolso muy estiloso, pero es cómodo de llevar y tu ordenador irá perfectamente protegido.

El bolso mochila de Parfois ideal para ir a clase o a la oficina sin romper con tu outfit

Se trata de una mochila de nylon con cierre de cremallera de doble cursor. Cuenta con un bolsillo interior acolchado con capacidad para un ordenador portátil de hasta 15 pulgadas, gracias al acolchamiento tu dispositivo irá protegido a la perfección. Tiene además un espacioso compartimento adicional para almacenar otros accesorios o enseres personales como cuadernos, libros o estuches.

Tiene también un bolsillo interior más pequeño con cremallera para llevar otros objetos más pequeños y que no se pierdan por la mochila. Además, cuenta con dos bolsillos exteriores, uno de ellos con cremallera y colgante, por lo que no tendrás problemas de espacio. Su estilo y diseño hace que sea ideal para un estilo más formal además de ser muy combinable.

No solo es un bolso muy bonito, sino que además es muy fácil y cómodo de llevar. Cuenta con asas de hombro ajustables para garantizar tu comodidad y un asa de mano superior. Tiene también una abertura para adaptar a asa de trolley por lo que podrás llevarlo de la forma que mejor se adapte a ti. Podrás encontrar esta mochila en cualquier tienda física de Parfois o en su página web por 29,99€.

