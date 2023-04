Esta mochila de Parfois combina tan bien como un bolso y podrás llevar incluso tu ordenador portátil

Los complementos son siempre una parte muy importante de nuestro outfit y por ello hay que tenerlos en cuenta y cuidar todos los detalles. El problema viene a la hora de ir a la universidad o al trabajo, donde tienes que elegir entre llevar tu ordenador portátil bien protegido o llevar un bonito bolso que conjunte con tu estilo, pero Parfois tiene la solución.

Esto ya no tiene por qué ser así, este complemento no solo te encantará para llevar a clase o a la oficina, sino que además quedará genial con tu look sin romper con la estética de tus mejores outfits. Se trata de una mochila de nylon con capacidad para ordenadores de hasta 13 pulgadas.

El complemento ideal de Parfois para llevar tu portátil sin romper con tu outfit

Se trata, como bien hemos dicho, de una mochila de nylon con doble asa de mano y doble asa de hombro ajustable que se puede llevar cómodamente en mano o como mochila. Cuenta con un compartimento interior con cremallera que tiene capacidad para un ordenador portátil de hasta 13 pulgadas, perfecto para Macs pequeños, notebooks y tablets.

Cuenta con un bolsillo exterior tanto delantero con cremallera y otro con cierre de imán, muy funcionales para llevar tus enseres más pequeños. Tiene la capacidad ideal para poder llevar cómodamente todo lo que necesites y con un diseño que puede hacerla pasar por un bolso corriente.

Cuenta con un bonito diseño de lo más colorido con un estampado floral que evoca a la primavera, por lo que es perfecto para esta temporada. Tiene además una abertura posterior para adaptarla a asa trolley, ideal para llevar de viaje junto con tu maleta de la forma más cómoda.

Si buscas un complemento para poder llevar todas las cosas importantes protegidas sin romper con la estética de tu outfit en la universidad o el trabajo, este bolso te encantará. Está disponible en un estampado de lo más colorido con detalles en camel y podrás encontrarla en cualquier tienda de Parfois por tan solo 35,99 euros.