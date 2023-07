Novedad en Mercadona: las nuevas barritas cubiertas de chocolate blanco a las que no te podrás resistir

Mercadona siempre está pensando en como innovar y sacar productos nuevos que fascinen a sus fieles clientes. En todas sus secciones siempre suele haber novedades, se trata de productos que garantizan una gran calidad y que lanzan para añadir nuevos sabores a tus platos o para aportarte imitaciones de productos de marca, pero a un precio que no suponga un esfuerzo para tu bolsillo.

En concreto, la marca Hacendado, la propia de Mercadona, lleva años conquistando a sus consumidores por su calidad y por sus bajos precios, que la convierten en una marca blanca perfecta para sustituir a las marcas grandes, a las que tampoco tiene mucho que envidiarles. Si, además, hablamos de dulce, sus clientes no pueden resistirse a probar esos nuevos productos que te endulzan un poquito la vida, como este chocolate negro fussion con relleno de stracciatella que se ha convertido en un producto top del verano.

Hoy te traemos una novedad de alimentación de la marca Hacendado que te encantará. Se trata de las barritas de barquillo con relleno cremoso cubiertas de chocolate blanco. Es el sustitutivo de los famosos ‘Kinder Bueno‘. Si ya existía su variedad de estas barritas, rellenas de avellanas y chocolate con leche, ahora han salido cubiertas de chocolate blanco, uno de los favoritos de los compradores. Quien puede evitar probar un producto con esta combinación de sabores y a un precio tan económico.

El paquete contiene seis barritas y su peso es de 135 g. Cuesta 1,85 euros. Su textura y sabor conquistará tu paladar, que sentirá una explosión de sabores cuando muerda la crujiente barrita de barquillo y relleno cremoso cubierta de chocolate blanco que acaba de lanzar Mercadona. Y es que de vez en cuando uno puede darse un capricho y un respiro de su dieta equilibrada, para probar delicias como esta y, sobre todo, si están a este precio.

No llega ni a dos euros este nuevo producto, que posiblemente se convertirá en un básico en los armarios y cajones de dulces de cualquier hogar. Tanto para niños como para adultos, estas barritas serán las favoritas de toda la familia y las podrán incorporar a las ricas meriendas de sus hijos.

Estas barritas de chocolate serán una tentación para toda la familia. Foto: Mercadona

Si eres apasionado del chocolate blanco y te ha gustado esta novedad de Hacendado tanto como a nosotros, no te olvides de echarlo en la cesta cuando visites Mercadona o añadirlo al carrito si compras online. No puedes olvidarte de probar este nuevo producto que te encantará ¡Esta tentación no te durará nada en casa!