La nueva colonia para hombre de Massimo Dutti que no tiene nada que envidiar a las grandes marcas

Elegir la colonia ideal, que vaya con tu estilo y que no te acabe cansando pronto, no es tarea fácil. Todos tenemos una fragancia que siempre nos representa y que no puede faltar en nuestros estantes. Algunas son para uso diario y otras más para ocasiones especiales, el precio de los perfumes suele ser elevado y encontrar uno de calidad a un precio asequible no es nada fácil.

Muchas veces optamos por perfumes más baratos para un uso diario, pero suelen ser colonias de peor calidad y el olor no suele durar demasiado. Es por ello que esta propuesta de Massimo Dutti para hombre es ideal para tener una colonia de calidad, que dure y que no de apuro utilizar diariamente gracias a su asequible precio.

La colonia de Massimo Dutti para hombre que aporta frescor al mejor precio

Se trata del perfume Island Accord, una esencia creada por Massimo Dutti que describen como “una esencia que inspira y genera adicción”. Su olor recuerda a una isla, con esa frescura típica del mar que evoca cotidianidad y relajación. Es una de las fragancias masculinas de la colección que aportan un mayor frescor gracias a su toque marino, el cocktail de cítricos y la menta suave que se puede percibir al oler la fragancia.

Es un perfume creado por Christophe Raynaud, perfumista de prestigio que creó Island Accord con materiales que refuerzan esa imagen de calidad y elegancia. El diseño del frasco está muy cuidado, con unas líneas en el tapón que le dan un toque elegante y exclusivo. Está fabricado con resina en una tonalidad verde y viene acompañado de una bolsita que protege el perfume y que puede ser ideal para entregar como regalo.

Además, al igual que otros productos de Massimo Dutti, es personalizable. Podrás añadir las iniciales que desees en la parte inferior del frasco lo que le da mayor calidad y exclusividad al producto. Si estás pensando en adquirir esta colonia, podrás hacerlo en cualquier tienda física de Massimo Dutti o también en su página web por tan solo 39,95€, un precio de lo más asequible que te permitirá tener una colonia de gran calidad para tu uso diario.