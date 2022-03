Las nuevas sandalias planas de Parfois que se han convertido en toda una obsesión

Muchas veces confeccionamos nuestro fondo de armario pensando en outfits completos en lugar de en prendas sueltas, es por ello que no es de extrañar que tengamos en nuestra cabeza los looks completos ideales para cada ocasión. En ocasiones, cuando vamos de compras todo se basa en “necesito una camiseta para esta falda que me compré” o “tengo que buscar un bolso a juego con este outfit”.

Los complementos no son menos, muchas veces son los que marcan la diferencia y aportan personalidad a tu estilo. Es por ello que tanto bolsos como calzado o joyería son una parte fundamental a tener en cuenta dentro de nuestros mejores looks. Si nos centramos un poco más en el calzado, tenemos la propuesta ideal y es de Parfois.

Las sandalias de Parfois perfectas para añadir a tu armario este verano

Las nuevas colecciones están ya más que incorporadas a las diferentes cadenas de ropa, llevamos ya unos meses viendo lo que serán las tendencias de cara a primavera e incluso para verano. En esta línea, Parfois ha sacado unas sandalias planas perfectas para esta nueva temporada que se han convertido en toda una obsesión por su calidad y diseño.

Se trata de unas sandalias planas bastante sencillas con una particularidad en su diseño. Cuenta con tiras acolchadas en forma de nudo en la parte superior que le dan un aspecto cómodo y diferente. No cuenta con cierres ni sujeciones en la parte trasera, sino que esas tiras serán lo único que unan la sandalia a tu pie.

Está confeccionada en poliuretano con suela de caucho, por lo que serán resistentes y duraderas. Está disponible en color blanco crudo y en todo tipo de tallas desde la 36 a la 41 para que puedas escoger la que mejor se adapte a ti. Son unas sandalias ideales para combinar en todo tipo de estilos y podrás encontrarlas en Parfois por tan solo 35,99€.

