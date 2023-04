El original conjunto de punto de Zara para destacar esta primavera

Los total look están cada vez más a la orden del día, esos conjuntos completos generalmente de dos piezas a juego que pueden salvarnos en esas ocasiones en las que no se nos ocurre qué ponernos o no sabemos con qué conjuntar alguna prenda y Zara es sin duda una de las pioneras en este tipo de conjuntos.

Si ya combina este formato de total look con una de las tendencias más importantes de la temporada, ¡no podemos evitar añadirlo a nuestro fondo de armario! El punto y las prendas y complementos crochet son de las más vendidas en entretiempo y quizás por ello podemos asegurar que este conjunto de top y pantalón de punto de Zara será todo un éxito.

Top crop de punto crochet

Aunque las dos prendas que forman este conjunto son bastante originales, es sin duda la parte superior la que ha conseguido enamorarnos. Se trata de un top de punto abierto con cuello redondo y manga sisa. Una de sus particularidades es el detalle de flor delantera en crochet. Tiene un precio de 29,95 euros.

Pantalón a rayas de punto

Para conjuntar un top tan rompedor, Zara se ha decantado por un pantalón largo también en tejido de punto que combina los colores del top en un diseño a rayas. Es un pantalón de tiro alto con cintura elástica, muy cómodo de llevar. Es de pernera ancha y se ajusta perfectamente a tu cuerpo realzando tu silueta. Tiene un precio de 25,95 euros.

Un conjunto de lo más innovador que puede ser toda una sensación esta primavera, tanto para eventos especiales como para ocasiones más desenfadadas en función de las prendas o complementos con las que decidas combinarlo. El top ha sido lo más vendido de este conjunto y ya quedan tan solo unas pocas unidades, ¡no lo dejes pasar!