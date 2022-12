Los pantalones jogger de Lefties con efecto vientre plano: un diseño que mezcla comodidad y elegancia

Dar con una prenda versátil que pueda servirnos tanto en ocasiones elegantes como de uso diario ya puede resultar complicado, pero si además es favorecedora y cómoda podría convertirse sin duda en una de las prendas estrella de nuestro armario. Esta es la sensación que hemos tenido al encontrar esta prenda de Lefties que te enamorará nada más verla.

El invierno es una época de cambios, especialmente si hablamos de nuestro fondo de armario que debemos reforzar siempre con ropa de abrigo sin dejar de lado algunas de nuestras prendas de entretiempo. Lo ideal es dar con prendas que sean más abrigadas para poder hacer frente a los días más fríos de la temporada.

Leer más: Las zapatillas blancas básicas de Zara que no pueden faltar en cualquier armario por menos de 20 euros

Los pantalones estilo jogger de Lefties

Estos pantalones que hemos encontrado en Lefties, pueden ser tu aliado perfecto para esos eventos de interior en los que no vamos a pasar demasiado frío. No son demasiado abrigados y además, cuentan con un diseño de lo más versátil que nos permite combinarlo tanto con prendas más sencillas como con nuestros looks más elegantes.

Aunque cuentan con un diseño no demasiado completo, estos pantalones consiguen ajustarse a la perfección a todo tipo de situaciones. Se trata de unos pantalones estilo jogger con cintura elástica y cinta de ajuste a tono con apliques metálicos, lo cual consigue ajustarse a tu cintura definiendo tus curvas y disimulando tu abdomen.

Cuenta además con dos funcionales bolsillos grandes en la parte delantera de la prenda y un bolsillo de parche en la parte trasera y está confeccionado en un cómodo tejido fluido bastante fino que no se pega a tu cuerpo y que viene genial para temporadas de entretiempo como es el otoño. Una prenda sencilla y muy ponible que se convertirá en la estrella de tu armario.

Una prenda que sin duda merece la pena añadir a tu armario, especialmente de cara a estos meses de invierno llenos de eventos. Tu aliado perfecto y favorecedor tanto para planes con amigos como para cenas más importantes y que podrás encontrarlo en tiendas físicas de Lefties o en su página web tanto en negro como en rosa lila a un precio de 15,99 euros.