El papel higiénico de Mercadona que cuida de ti y del medio ambiente

Es un problema del que no solemos hablar por pudor y sentido de la intimidad, pero los problemas anales son más comunes de lo que pensamos. Hemorroides, abscesos o pequeñas fisuras son habituales en muchas personas. Y es muy importante comunicarlo al médico en cuanto notemos algo de dolor o tengamos un sangrado, por pequeño que sea y este papel higiénico de Mercadona puede ser la solución a la hora de evitar problemas.

No obstante, la mayoría de casos son causa del estreñimiento, lo cual provoca alguna fisura de vez en cuando, que después cuesta mucho de cerrar, o también del papel higiénico que usamos, que no suele tener la suavidad adecuada para una zona tan delicada de nuestro cuerpo. Este suele producir irritaciones que acaban desembocando en alguna herida.

En Mercadona encontrarás la solución a uno de los problemas más íntimos

Para lo primero, los expertos recomiendan usar un poco de vaselina antes de ir al baño, lo que facilitará la evacuación. Para lo segundo, la solución está en dejar de usar el papel higiénico de toda la vida y pasar a otras soluciones para limpiarnos.

Una de ellas es hacerlo en el videt, que sería lo más eficaz. La otra pasa por usar toallitas húmedas, y en Mercadona encontrarás una tipología que no solo te cuida a ti, sino también al medioambiente.

Papel higiénico húmedo a la venta en Mercadona

Se trata del papel higiénico húmedo para el WC de la marca Bosque Verde, una de las proveedoras habituales de Mercadona. Se acabó el perder el tiempo buscando cuál es el papel higiénico más adecuado, así como las irritaciones en la zona de la posadera.

El papel higiénico húmedo a la venta en Mercadona que cuida de ti y del medioambiente

Este papel higiénico húmedo se vende en Mercadona en paquetes de 100 unidades por un precio de solo 1,55 euros, y cuenta con numerosas virtudes que lo hacen bueno para ti y para el planeta. Estas toallitas, tal y como define el fabricante, “proporciona una higiene completa en un solo producto”. Cuentan con una fórmula elaborada a base de Aloe Vera y camomila.

El resultado después de usarlas es una sensación de limpieza, hidratación, suavidad y frescor. Además, están fabricadas con material biodegradable compuesto por fibra de celulosa de origen natural. Y gracias a ello podrás desecharlas por el inodoro, pues se descomponen con el movimiento del agua. Además, también podrás encontrarlas en un formato más pequeño de 15 unidades para llevar siempre en el bolso por tan solo 0,80 euros.

No obstante, no se recomienda tirar más de dos unidades a la vez, así como usar la descarga de mayor caudal a la hora de tirar de la cadena, en el caso de que sea posible y no debemos tirarlas a un WC con trituradora ni a fosas sépticas.