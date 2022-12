Parfois tiene la versión low cost de este bolso de lujo de Balenciaga

Nos encantan las marcas que se inspiran en artículos de lujo icónicos y crean sus propias versiones a precios que podemos pagar. No siempre tenemos que desembolsarnos de 1000 euros para conseguir un producto caro, la mayoría de las personas no tienen ese presupuesto.

Si bien los vestidos, monos, faldas o trajes que elegimos son los protagonistas de nuestro look, los complementos también son muy importantes. ¿O alguien duda de la capacidad de unos taconazos para elevar, tanto literal como figuradamente, un look? No. Complementos como zapatos, joyas y bolsos son los detalles que importan.

Y si juntamos complementos y artículos de lujo se nos viene a la mente la marca de moda Balenciaga, la firma favorita de la Kardashian tiene diseños de bolsos virales que se coronan como favoritos, entre ellos este mini bolso de mano que hemos podido ver también en Parfois.

Bolso de mano Parfois

Este tipo de bolsos han sido un accesorio fetiche entre las insiders de la moda en Instagram; su original silueta curva ha sido lo que le ha llevado a que tanto firmas low cost como firmas de lujo intenten imitarlo. Si hablamos de lujo, es probable que muy pocos bolsillos puedan hacerse con el sin gastar más de 1000 euros. En concreto, Balenciaga tiene una versión en piel de color negro y cierre dorado por 2350 euros.

Por suerte, empresas mucho más baratas se inspiraron en este icono y lo pusieron a nuestra disposición. El último en crear un clon bastante exitoso fue Parfois. Esta mini bolso es tan similar que si te ponen uno al lado del otro no los diferenciarías. Lleva un grabado animal para darle un efecto elegante. Tiene un tamaño compacto y ligero, forma rectangular.

El diseño viene acompañado de un asa redondeada en la parte superior, además de un asa de hombro que te permite llevarlo como bandolera. El elegante diseño incluye un detalle de trabilla cuadrada en la parte delantera y una correa gruesa con hebilla. Su precio es de 15,99 euros, que es un precio más que considerable comparado con bolsos como el de Balenciaga.