Las mejores películas para pasar miedo en octubre

Halloween, una de las fiestas más terroríficas, se celebra a finales de octubre en varios puntos del planeta. El éxito de la fiesta es tal, que a medida que avanzamos en el mes de octubre, vemos cada vez más decoración de fiestas dedicada a una de las noches más terroríficas del año.

Uno de los ingredientes de esta fiesta es una buena película de miedo que sirva para ponernos a tono. Es cierto que miedos hay muchos, y no están en la misma liga El Resplandor que las películas de The Conjuring. No obstante, el objetivo es que pasemos un buen rato.

Si eres de los que celebras anualmente la noche más terrorífica del año, o este año quieres entender de qué va todo esto, te animamos a que eches un ojo a las mejores películas de terror para este mes de octubre.

La más vendida

En esta cinta española protagonizada por Ramiro Blas, Cecilia Suárez y Paula Gallego, un hombre y tres mujeres atropellan a una turista que caminaba por una carretera secundaria de noche. Tras subirla al vehículo para llevarla al hospital más cercano, los ocupantes comienzan a observar que la nueva pasajera se comporta de manera extraña. La pasajera – Slipcover (Blu-ray) [Blu-ray] Precio de compra: 25,57 € Ranking: 1 Premio: Española Puntuación: 99

La favorita

Una casa de campo, un fin de semana con los futuros suegros, una cálida bienvenida. Pero Chris no tarda en descubrir que algo va mal en la familia de su novia Rose. Unos extraños incidentes convierten inesperadamente la supuestamente relajada visita inaugural en una auténtica pesadilla para la familia recién llegada. Get Out [Blu-ray] Precio de compra: 6,92 € Ranking: 2 Premio: Moderna Puntuación: 96

La más económica

Esta película protagonizada por Kristen Stewart narra la historia de una tripulación de seis integrantes que quedan atrapados en una instalación submarina que se está inundando a gran velocidad como consecuencia de un sismo devastador. Su única oportunidad para sobrevivir es caminar a través del suelo marino hasta una lejana plataforma petrolífera abandonada. Además de los retos físicos que implica el viaje, descubren rápidamente que están siendo cazados por depredadores marinos. Underwater [DVD] Precio de compra: 4,99 € Ranking: 3 Premio: Angustiosa Puntuación: 93

La cuarta

Basada en hechos reales, Expediente Warren: The Conjuring cuenta la emocionante historia de los cazadores de fantasmas, Lorraine y Ed Warren (Vera Farmiga y Patrick Wilson), que ayudan a una familia aterrorizada por un espíritu maligno en su misteriosa casa. The Conjuring [DVD] Precio de compra: 8,99 € Ranking: 4 Premio: Clásico Puntuación: 90

Con esta selección, tendrás asegurado una buena y terrorífica velada con lo mejor del cine de terror. Como ya hemos visto, cada una de estas películas tiene su público. De modo que, si alguna de las opciones de la lista no encaja con el tipo de terror que te gusta, te sugerimos que pruebes con otra de nuestra selección.