La línea de pintauñas de Mercadona que arrasa a precio ‘low cost’

Si quieres una manicura elaborada y no eres precisamente una experta/o en ello, lo más seguro es que te toque acudir a tu centro habitual de estética. Sobre todo en estas fechas, en las que la mayoría aprovechan el verano para lucir sus mejores virtudes y looks en cualquier celebración navideña. Y para centrarte en el cuidado de tus manos, los pintauñas de Mercadona son una opción más que válida para apostar no solo por una opción elegante y efectiva, sino también barata.

Y es que la manicura puede jugar un papel sumamente importante a la hora de dar un aspecto diferencial a cualquier look. Y como suele ser habitual en este tipo de contextos, depende de los gustos personales de cada. Mientras que algunos prefieren apostar por tonos sobrios pero elegantes, con muchas otras las personas que, en su lugar, prefieren hacerlo por un color llamativo, independientemente de la época del año en la que nos encontremos. E independientemente de cuales sean tus gustos, en Mercadona puedes toparte con todo tipo de opciones.

Leer más: Las mejores galletas de Mercadona para cuidar la línea

La colección de pintauñas apta para todos que arrasa en Mercadona

Y dentro de todas las alternativas de Mercadona, podemos toparnos con la nueva colección de pintauñas que se ha colado en tiempo récord entre los productos de cosmética más vendidos de la cadena valenciana, especialmente en unas fechas en la que las reuniones sociales son una constante. Y es que en la cadena valenciana parecen haber dado en el clavo.

Los cuatro botes de pintauñas neón que conforman la colección de Deliplus.

Se trata de una colección de la marca Deliplus, una de las principales proveedoras de Mercadona en este tipo de productos cosméticos. Y entre los principales aspectos a tener en cuenta, destacan los solo 2,50 euros que cuesta cada unidad de 8 mililitros. Un precio tan barato que no te sabrá mal cambiar de color al poco tiempo o que el esmalte se dañe, siempre y cuando, por supuesto, se emplee previamente una base de esmalte, al igual que con todos los productos de este tipo.

Asimismo, podrás escoger entre cuatro diseños distintos. Los tienes en colores naranja, rosa, verde y amarillo, y todos ellos cuentan con un tono propio de las luces de neón. Unos tonos llamativos y alegres ideales para la época estival, y con los que conseguirás no pasar desapercibido independientemente del tipo de vestimenta con el que las combines.

Una de las opciones más arriesgadas que nos ofrece el catálogo de cosméticos de Mercadona, de la mano de una colección de pintauñas con las que podrás dar ese toque de viveza a cualquiera de tus outfits estas Navidades. Un producto que, como suele ser habitual en la cadena valenciana, combina elegancia y calidad con un precio irrechazable que hará que estos pintauñas no vuelvan a faltar nunca más en tu armario o en tu neceser.