Primark tiene cinco compras baratísimas (y obligadas) para meter en la maleta este verano

Es posible que a estas alturas todavía no hayas completado tu armario para este verano. O que ni siquiera hayas empezado al tener tus vacaciones en agosto. Si es así, en las siguientes líneas recogemos algunas de las prendas que no pueden faltarte en la maleta cuando te prepares para disfrutar de tus días libres.

Los artículos pertenecen al catálogo de la multinacional irlandesa Primark y no podrás decir que no, pues al margen de lucir un estilo espectacular, están disponibles a precios de risa. Vamos, que renovar tu armario con lo que te proponemos a continuación solo te implicará una insignificante inversión. No hay nada que supere los 22 euros.

Cinco adquisiciones imprescindibles de Primark

Lo primero que te proponemos, como no, es un bikini. Además, es una pieza que consigue estilizar tu figura gracias a su efecto reductor. Esta prenda marca la cintura, hace que tus piernas parezcan más largas y consigue cierto efecto push up en los pechos. La pieza superior cuesta 7 euros, mientras que la braguita solo cuesta 6 €.

Bikini de Primark

Otra propuesta que te hacemos son estas sandalias de tacón midi. Lucen un efecto piel de cocodrilo y las tienes disponibles en tres tonalidades distintas. La firma garantiza que son comodísimas. Y solo te costarán 12 euros.

Sandalias de tacón midi de Primark

Por otro lado, tienes la colección de prendas retro con estampado tie-dye tan típico de los años 90. Los tienes en distintos colores y estampados. Y puedes acceder a ellas a partir de 6 euros.

Colección tie-dye de Primark

Si prefieres algo más formal, también puedes echar mano de este vestido midi con estampado floral. Luce un estilo ancho y oversize, y es muy fresquito. Solo te costará 22 euros.

Vestido midi con estampado floral de Primark

Cerramos la lista con un conjunto que combina un bañador de canalé con un marcado estilo vintage y unos pantalones con bordado inglés con perforaciones. Está disponible desde 4 euros.